Glasanje proteklo dostojanstveno, očekujem veliku pobjedu

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da, prema podacima koalicije SNSD-DNS-SP koju predvodi, očekuje veliku izbornu pobjedu, ističući da su današnji opšti izbori u Republici Srpskoj protekli dostojanstveno i mirno.

Dodik je, neposredno po zatvaranju biračkih mjesta, rekao za Televiziju "Pink" da je izborni dan prošao bez ekscesa, da policija nigdje nije reagovala, te ocijenio da će izlaznost biti oko 55 osto.

"Radili smo dobro u predizbornoj kampanji i očekujemo veliku pobjedu. Uspjeli smo da na izbore, prema našim evidencijama, izađu svi naši članovi - sigurni glasovi, koje smo evidentirali, tako da očekujemo da rezultati budu dobri na svim pozicijama - i za srpskog člana Predsjedništva BiH, gdje sam se ja kandidovao i za predsjednika Republike Srpske Željku Cvijanović i za parlamentarne liste za BiH i Republiku Srpsku", rekao je Dodik.

Odgovarajući na pitanja povodom pisanja sarajevskih portala o navodnoj "kupovini glasova", Dodik je rekao da su to stvari koje su se dešavale i prije, a da je u toku dana bilo pokušaja kupovine glasova u Trebinju, ali i drugim mjestima pogotovo u Bijeljini i Zvorniku "tamo gdje je izražena aktivnost konkurentne strane".

Dodik je, međutim, istakao, da je, bez obzira na to, važno da su izbori održani u mirnoj atmosferi, "jer je sva predizborna kampanja konkurencije išla na to da se izazovu ekscesi i da to bude motivirajući element da se glasa protiv vlasti u Republici Srpskoj".

Kada je riječ o stranom uticaju na izbore, Dodik je rekao da su se "Amerikanci i Britanci uplitali" i ponovio da su, tražeći da odustanu od podrške SNSD-u, kontaktirani kandidati koji se nalaze na listama, među kojima Staša Košarac, Luka Petrović, Milica Marković.

"Miješanja stranaca bilo je prethodnih dana, a vidjećemo za ovaj izborni dan, bilo je tu svega. Bilo je ometanja naših veza. U jednom trenutku profili koje smo mi uspostavili bili su prekinuti jedno sat vremena. Očigledno je to bazirano na osnovu tih tehničkih i onih stručnjaka koji su došli ranije da bi ometali izborni proces", rekao je Dodik.

Povodom današnjeg reagovanja američke Ambasade u BiH, koja je tokom dana pozivala na veću izlaznost, Dodik je objasnio da je to tipičan primjer miješanja.

"Oni imaju svoju klijentelu u političkim strukturama u Republici Srpskoj okupljenim oko SDS-a i PDP-a i oni su njihovi portparoli, a procijenjeno je da velika izlaznost odgovara opoziciji i oni su našli i današnji dan da se upletu", rekao je Dodik.

On je istakao da bi bilo najkorektnije da su ćutali i primjetio da je ovakav postupak primjer na koji način oni djeluju.

"Amerikanci i Britanci su se uplitali, odnosno stara američka administracija. Ovo nije politika /američkog predsjednika Donalda/Trampa nego stare administracije i odlazeće američke ambasadorke /Morin Kormak/ koja je spakovala kofere, ali je ostala da napravi što je moguće više pometnje. NJena uloga ovdje je završena. Nažalost, jedna tako velika i moćna zemlja poslala je za ambasadora perifernu i trivijalnu ličnost koja nije mogla da nametne autoritet, a i kada je to pokušavala, to je bilo nezgrapno i na štetu autoriteta same Amerike", rekao je Dodik.

Dodik je poručio da je najvažnije to što "očigledno srpskog člana Predsjedništva BiH bira srpski narod, a ne američki ambasador".

"U Republici Srpskoj se, zbog arogantnog nastupa stare američke administracije i njihovog grubog uplitanja na štetu srpskog naroda, njihovo javno istupanje razumije kao miješanje i ozbiljan dio našeg naroda je protiv toga", rekao je Dodik.

Dodik je rekao da se prvi preliminarni rezultati izbora mogu očekivati za sat do sat i po, ali da će, zbog složenosti izbora i brojanja glasova, zvanični rezultati biti objavljeni najmanje za mjesec dana.

"U Republici Srpskoj mi ćemo u toku noći znati kako stvari stoje", poručio je Dodik.