Gideon Grajf na čelu Komisije za Srebrenicu?

Izraelski istoričar Gideon Grajf biće na čelu međunarodne Komisije koje će utvrditi istinu o stradanju svih naroda u i oko Srebrenice u periodu od 1992. do 1995. godine, nezvanično saznaje ATV.



Narodna skupština Republike Srpske u avgustu 2018. godine je jednoglasno odbacila Izvještaj o Srebrenici iz 2004. godine, koji je tadašnja Vlada sa Draganom Mikerevićem na čelu usvojila, pod pritiskom bivšeg visokog predstavnika Pedija Ešdauna. Tadašnji Izvještaj obuhvatao je ratna dešavanja isključivo od 10. do 19. jula ratne 1995. godine, a sadržavao je samo Bošnjačke žrtve.

Grajf je sinoć u Banskom dvoru, povodom obilježavanja 77 godina od stradanja Srba u Drakuliću i Međunarodnog dana sjećanja na žrtve Holokausta, predstavio svoju monografiju "Јasenovac - Aušvic Balkana - ustaška imperija i okrutnosti".

Grajf je rekao da 45 godina istražuje Aušvic, što daje određenu osnovu da vrši poređenje sa drugim logorima iz Drugog svjetskog rata, te je naglasio da se Aušvic i Јasenovac mogu nazvati paklom na Zemlji.

"U Јasenovac je prije smrti žrtvama stizalo i mnogo patnji i to namjernih, koje su bile vrsta zabave za počinioce. Јasenovac se pokazao kao mnogo brutalnije varvarsko mjesto, jer su ustaše pokušavale da se pokažu Nijemcima da su čak i bolji i gori od njih", naglasio je Grajf.



Prema njegovim riječima, to nije nešto što se dešavalo zbog više sile, to je bio projekat, ideja i politički plan NDH, i to je ono što je mnogo važnije i mnogo strašnije od same brojke stradalih u Jasenovcu.

"Strašno je što su zločinci uživali u svojim zločinima", naglašava Grajf.

Večeras od 19.35 na programu ATV-a možete pogledati predavanje Gideon Grajfa koje je održao sinoć u Banskom dvoru prilikom predstavljanja monografije "Јasenovac - Aušvic Balkana - ustaška imperija i okrutnosti".