Fond zdravstva finansira pet novih lijekova za teška oboljenja

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske finansiraće pet novih najsavremenijih lijekova za liječenje teških oboljenja, poput multiple skleroze, leukemije, karcinoma pluća i hepatitisa C, saopšteno je iz FZO.

U saopštenju se navodi da je riječ o izuzetno skupim terapijama, a da je njihovo uvođenje omogućeno zahvaljujući snižavanju cijena postojećih lijekova koje Fond finansira.

Novi lijekovi za navedena oboljenja trebalo bi krajem marta da budu dostupni pacijentima u Univerzitetskom-kliničkom centru Republike Srpske, na preporuku ljekara i u skladu sa medicinskim indikacijama.

"Riječ je o inovativnim terapijama, a neke od njih, kao što je lijek za oboljele od multiple skleroze, je trenutno najsavremnija terapija u svijetu za ovo oboljenje", pojašnjavaju iz FZO.

U saopštenju se navodi da su uvedena i dva najnovija lijeka za liječenje hepatitisa C koji pokazuju još bolje terapijske efekte i imaju manja neželjena dejstva, iako je Fond i do sada za oboljele od hepatatisa C finansirao savremenu terapiju.

"Osim toga, Fond će finansirati i novi lijek za oboljele od karcinoma pluća, hronične limfocitne leukemije i folikularnih limfoma. Fond zdravstvenog osiguranja Srpske će ove lijekove u potpunosti finansirati za pacijente kojima su neophodni", navodi se u saopštenju.

Fond na svoje liste lijekova uvrštava najnovije terapije i na taj način ide u korak sa razvijenim zemljama, prateći najsavremenije terapijske smjernice za najteža oboljenja.

"Fond, u skladu sa svojim poslovnim ciljevima, konstantno analizira cijene lijekova i nastoji da kontrolom i upravljanjem svim troškovima pravi uštede gdje je god to moguće, a sve u cilju da se stvori finansijski prostor za uvrštavanje najnovijih lijekova i drugih prava osiguranika, kao što smo i sada učinili", navodi se u saopštenju.

U saopštenju se naglašava da će FZO sa ovom praksom nastaviti, jer im je cilj da konstanto unapređuju zdravstvenu zaštitu, bez obzira što mnogima uplata doprinosa od kojih se finansira cijeli zdravstveni sistem, pa i sami lijekovi, nije prioritet.

Iz FZO pozivaju na redovnu uplatu doprinosa, te ističu da su odgovornim poslovanjem dokazali da racionalno upravljaju sredstvima osiguranika, rukovodeći se isključivo potrebama osiguranika i struke.