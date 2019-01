Fotografije morbidnog sadržaja stigle na adresu institucija RS

Fotografije morbidnog sadržaja za Dan Republike 9. januar, stigle su na adrese institucija Republike Srpske. Fotografiju na kojoj se nalaze leševi poslalo je i na poleđini potpisalo 25 uglavnom bošnjačkih udruženja proisteklih iz građanskog rata.

Ovo nije prvi put da ovakva provokacija stiže iz Federacije uoči Dana Republike. Osude stižu sa svih strana.

"Posljednjih godina bošnjačka udruženja šalju negativne čestitke na vlast RS, odnsno po pitanju RS, što pokazuje da RS postoji i da je sve jača i jača. 9. januar je upisan u istoriju srpskog naroda i dok je srpskog naroda i RS postojaće i 9. januar, prema tome oni nas mogu samo da ojačaju i ništa drugo", kaže Branislav Dukuć, predsjednik Saveza logoraša RS.

Iz organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Srpske kažu da ovako nešto po ko zna koji put za redom ne mogu razumjeti.

"Da je od bilo koga drugog došlo manje bi bilo potresa i tragedija, ali ako je to došlo od žrtava rata kao što smo i mi, onda je to tužno i žalosno i ne mogu da shvatim to. Nemam riječi osim da im kažem da nikad neće doći do pomirenja, a meni je jako stalo do pomirenja kao žrtvi rata, sve dok ovako morbidnog sadržaja stižu čestitke na našu adresu", rekao je Stanislav Brkić, predsjednik Gradske organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Banjaluka.

Deveti januar biće obilježen onako kako priliči srpskom narodu, jasan je i Staša Košarac, član predsjedništva SNSD-a.

"Žao mi je što niti političke strukture niti strukture okupljene oko nevladinih organizacija u Federaciji BiH nisu konačnog stava da je RS trajna kategorija kao što jeste, mi smo svoj subjektivitet i legitimitet unijeli u Dejtonski sporazum, ne bi bilo BiH ovakve kakva jeste da nema RS. Mi ne želimo našem obilježavanjem 9. januara nikoga da vrijeđamo, to je naše legitimno i ustavno pravo jer tada je rođena RS, tada su donesene odluke o formiranju RS", rekao je Košarac.

Dan Republike ništa ne smije oskrnaviti, poruka je koju šalje srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik.

Priprema proslave Dana Republike organizuje se u okviru kabineta predsjednika Republike Srpske, a obilježavanju će prisustvovati i predsjedavajući Predsjedništva BiH. Dodik poziva sve građane Republike Srpske da dostojanstveno i u miru dođu u Banjaluku na svečano obilježavanje ovog praznika.

"Ja pozivam građane i molim ih da dođu 9. na mjesto, da se okupimo i obilježimo naš Dan Republike. Samo okupljanje će pokazati našu snagu. Okupljanje oko ideje koja se zove Republika Srpska i oko datuma njenog rođenja", kaže Dodik.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske pozivaju građane na dostojanstveno i mirno obilježavanje praznika. Upozoravaju one koji će prisustvovati defileu da poštuju naredbe policije i da na terenu ne nose pirotehnička sredstva, opasne predmete i velike ruksake, te da kod sebe obavezno imaju neki identifikacioni dokument. Na taj dan u Banjaluci je zabranjena i upotreba dronova radi bezbjednosti učesnika.