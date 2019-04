Fotelja zamjenika gradonačelnika Trebinja i dalje je prazna. Upravo ta činjenica lokalnim opozicionarima i najviše bode oči. I danas su se zapitali zašto ove tačke nema na dnevnom redu, tvrde da se pozicija ne može dogovoriti oko imena.

"Prema mišljenju nas iz odborničke grupe PDP unutar pozicije ne postoji konsezus i ne postoji dogovor oko imenovanja zamjenika gradonačelnika", kaže Saša Borjan, odbornik PDP-a u Skupštini grada Trebinje.

To su izmišljotine, mi ćemo imenovati zamjenika kada mi budemo htjeli zakon nam nije odredio rok do kada se to mora uraditi poručuju iz skupštinske većine. Napominju da je većina stabilna i da se oko svega mogu dogovoriti. a opoziciji poručuju da prvo srede stanje u svojim redovima.

"Ja vam odgovorno tvrdim nije bilo nikakvih problema što se tiče tih stvari, mi u SNSD-u stabilno stojimo i ova skupštinska većina sigurno nikakvih problema nema ni oko zamjenika gradonačelnika niti oko bilo kojih drugih tačaka dnevnog reda ni oko našeg odnos", kaže Srđan Simović, odbornik SNSD-a u Skupštini grada Trebinje.

Zamjenika nema, ali zato je Trebinje dobilo novog načelnika za finasije, skupštinska većina je odlučila da to bude Miro Gredo. Njegov prethodnik Siniša Tarana rukovodilac je trebinjske Poreske uprave. Na mjesto direktora Doma zdravlja ponovo se vratila Branka Drašković. Ipak neki konkursi su poništeni.

"Na osnovu prijedloga komisije poništili smo četiri konkursa to su JZU Apoteka, JU Dom mladih, Vrtić „Naša radost“ i Centar za socijalni rad", kaže Srđan Simović, predsjednik Komisije za izbor i imenovanje

Nakon provedene konkursne procedure, za direktore javnih ustanova Turistička organizacija i Centar za informisanje i obrazovanje Trebinje imenovani su dosadašnji vršioci Marko Radić i Manojlo Ćuk. Skupština je usvojila i etički kodeks JP „Radnik“.