Formiran Gradski odbor POLIGRAF-a, predstavljena vizija razvoja Hercegovine

U Trebinju je danas formiran Gradski odbor Političkog građanskog fronta POLIGRAF, a za predsjednika je izabran Zoran Anđušić čime je počeo ciklus formiranja te stranke u Hercegovini.

Anđušić ističe da je Poligraf u Trebinju prepoznati po radu na terenu, gdje su već do sada formirali odbore u preko 90 odsto mjesnih zajednica.

"Zajedno sa našim sugrađanima na terenu razgovaramo o njihovim problemima i mogućnostima njihovog rješavanja. Fokus nam je na suštinske probleme građana te zato i vlada veliko interesovanje za Poligraf u Hercegovini, posebno kod mladih Trebinjaca koji do sada nisu bili politički aktivni. Želimo da se svojim konstruktivnim prijedlozima i idejama nametnemo na političkoj sceni u Trebinju, ali i u Republici Srpskoj", naveo je Anđušić.

Predsjednik Političkog građanskog fronta POLIGRAF, Zoran Talić, izrazio je zadovoljstvo odabirom Anđušića za predsjednika Gradskog odbora Poligrafa u Trebinju, poručivši da se radi o kvalitetnom čovjeku koji se svojim trudom, radom i zalaganjem dokazao kao jedan od najaktivnijih odbornika u Skupštini grada Trebinja.

"Upravo su nam potrebni takvi ljudi i energija, ljudi koji imaju želju, volju i znanje da nose naše ideje i projekte ne samo u Banjaluci i Trebinju, već i u čitavoj Republici Srpskoj", rekao je Talić.

Govoreći o daljim aktivnostima POLIGRAF-a u Trebinju, Talić je rekao da će nastaviti da djeluju programski i projektno, jer je to jedina šansa da se razvijamo kao društvo u cjelini.

"Naš prijedlog je da se priključimo na Mediteranski koridor koji treba da nas dovede do regionalnog uvezivanja. To znači da se moramo nasloniti na koncept Jadransko-jonske magistrale, koja treba ići od Trsta do Drača. Na taj način možemo razviti Hercegovinu što bi u perspektivi Trebinje još više otvorilo ka turizmu i razvoju privrede", rekao je Talić.