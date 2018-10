Fenomen lažnih vijesti prisutan svuda u svijetu

Na današnjem predavanju koje je na Fakultetu političkih nauka u Banjaluci održao Kori Levandovski, menadžer predsjedničke kampanje Donalda Trampa, zaključeno je da je fenomen "lažnih vijesti" (Fake news) danas prisutan u cijelom svijetu.

Istaknuto je da postoji trend da mediji na sličan način izvještavaju o određenim stvarima, minimizirajući uspjehe i ignorišući činjenice i stvarne pokazatelje.

Govoreći o fenomenu zvani "lažne vijesti", Levandovski je istakao da se lažnim vijestima pokušava svaki uspjeh predstaviti kao neuspjeh, navodeći primjer da se trenutna ekonomska situacija u SAD u američkim medijima predstavlja kao neuspjeh iako je ona bolja nego u vrijeme Baraka Obame.

Prema njegovim riječima, Tramp se bori protiv takvih vijesti putem društvene mreže Tviter.

"Ekonomija SAD raste danas za četiri odsto, a u vrijeme Obame je rasla jedan odsto, ali to se u američkim medijima ne može čuti. Mediji u Americi, naprotiv, to čak pokušavaju da prikažu mnogo gore nego što jeste. Putujem svuda po svijetu i vidim da se slična situacija dešava i u drugim zemljama, ali mediji ne izvještavaju o uspjesima Vlade koja radi i sprovodi politike koje dovode do uspješnog ekonomskog napretka i ne izvještavaju na istinit način", napomenuo je Levandovski.

Na današnjem predavanju, kojem je prisustvovala i premijer Srpske Željka Cvijanović, ocijenjeno je da se Republika Srpska bori sa brojnim stereotipima koji se mogu prevazići saradnjom u međunarodnim okvirima, te da fenomen "lažnih vijesti" ne zaobilazi ni naš region.

Govoreći o uplitanju jedne zemlje u interne stvari drugih zemalja, Levandovski smatra da to nije dobro.

"Uplitanje u život ili politiku drugih zemalja nije pravac kojim treba ići i nije dobro. U BiH nikome nije važno koga ja podržavam jer ne glasam ovdje niti ću glasati. Ja glasam u Americi i kada to radim glasam za Trampa", zaključio je Levandovski.