FBiH treba da isplati Republici Srpskoj 22,5 miliona KM

Dugoiščekivana odluka danas je usvojena. Budžet Republike Srpske biće teži za 22,5 miliona KM – toliki je dug koji Federacija BiH, nakon poravnanja prihoda od indirektnih poreza među entitetima za period od 2012. do kraja 2019. godine, mora isplatiti Srpskoj.

Dug je toliki jer je svih ovih godina FBiH naplatila više sredstava u odnosu na koeficijente koji su bili predviđeni, poručuje ministar finansija Srpske. Sada, kaže Zora Vidović, predstoji razgovor o modalitetu i roku isplate duga.

"Tu ćemo se dogovoriti da to uplate u nekoliko mjesečnih rata jer bi vjerovatno i njima bio problem da cijeli iznos u jednom mjesecu usmjere prema našem budžetu. Dobro je da je konačno urađeno poravnanje i da krenemo u normalnu saradnju i usvajamo koeficijente svaka tri mjeseca kao što i UIO vrši obračun. Ako to budemo dosljedno primjenjivali neće biti razlika kod prihoda", rekla je Zora Vidović, ministar finansija Republike Srpske.

A Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH danas je usvojio i odluku o utvrđivanju privremenih koeficijenata za raspodjelu sredstava sa jedinstvenog računa za period od aprila do jula 2020. godine. Time je prekinut skoro dvije godine dug zastoj u donošenju ovih odluka.

"Definitivno je stavljena tačka na poravnanja u prethodnim godinama i danas je bilo takvo stanje na sjednici Upravnog odbora da ubuduće svaki put glasamo za koeficijent koji bude izračunat i u tom slučaju neće biti razlika i potrebe za poravnanjem. Upravni odbor UIO svake četiri godine može zatraži reviziju za prethodni period i ukoliko dođe do eventualne razlike onda se ide na konačno poravnanje", istakla je Zora Vidović, ministar finansija Republike Srpske.

Do sada, poručuje ministar finansija Srpske, ta revizija nikada nije bila angažovana. To, smatra, treba da se uradi. Podsjetila je Vidovićeva da još od ranije postoji i presuda u korist Srpske za naplatu duga od FBiH na osnovu raspodjele indirektnih poreza, ali da o tome nije raspravljano na sjednici Upravnog odbora jer je to, kako kaže, pitanje koje rješava sud.

Način raspodjele sredstava prikupljenih naplatom PDV-a predmet je dužeg spora, a entiteti su bili podnijeli i tužbe. Krajem decembra prošle godine, najavljeno je povlačenje tužbi, a sve u svrhu postizanja dogovora.