Farmaceutske kompanije iz Rusije planiraju izvoz u Republiku Srpsku

Direktor Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske Dejan Kusturić naglasio je da je zainteresovanost farmaceutskih kompanija iz Rusije za tržište Republike Srpske samo još jedan od pokazatelja izuzetno dobrih odnosa i uspješne saradnje institucija Srpske, a posebno srpskog člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika sa Ruskom Federacijom.

Farmaceutske kompanije iz Sankt Peterburga planiraju da izvoze lijekove u Republiku Srpsku. Potvrdio je to gubernator Peterburga Aleksandar Beglov srpskom članu Predsjedništva BiH Miloradu Dodiku. Prije godinu dana je otvoreno Predstavništvo Republike Srpske u Peterburgu, što je pomoglo da se ubrza rješavanje brojnih pitanja od obostranog interesa.

"Zajedno sa Predstavništvom Republike Srpske razmatramo pitanje isporuke farmaceutskih proizvoda peterburških preduzeća. Do kraja godine planiramo da održimo video-konferenciju o toj temi predstavnika Ministarstva zdravlja, Fonda zdravstvenog osiguranja Srpske i peterburških proizvođača", rekao je Beglov.

To bi mnogo značilo za pacijente u Republici Srpskoj, jer veliki broj lijekova iz Rusije koje su potrebni nema na našem tržištu, poručuju iz Fonda zdravstvenog osiguranja Srpske.

Fond bi na taj način za svoje osiguranike proširio liste lijekova koje finansira. Ipak, zeleno svjetlo za ulazak ruskih lijekova na bh. tržište mora dati Agencija za lijekove BiH, kažu u Fondu zdravstvenog osiguranja.

"Na ovaj način bi već pored obezbjeđenja nedostajućih lijekova koji nemamo na tržištu omogućili bolju konkurentnost, što bi sigurno dovelo do značajnog sniženja cijena i veći efekat za Fond i za osiguranike bi bio da bi sniženjem postojećih cijena omogućili povećanje njihovih prava", rekao je Dejan Kusturić, direktor Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske.

Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH već duže vrijeme ne dozvoljava isporuku lijekova u BiH iz Sankt Peterburga, iako su mnogo jeftiniji, poručuje za ATV srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik. Smatra da je i tu svoje prste uplela politika.

"Već dvije godine i više, tri, ne uspijevamo da kod Agencije za lijekove koju opet drži PDP dođemo do odobrenja za uvoz lijekova iz Rusije koji se, zamislite, svi izvoze na evropsko tržište i imaju evropske sertifikate, a upravo sa tim evropskim sertifikatima treba da dođu u BiH, a Agencija za lijekove to ne da. Zato što bi automatski te lijekove dobijali po cijeni 25 do 30 odsto jeftinije nego ovo što nabavljamo od zapadnih evropskih kompanija", rekao je Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH.

Prema podacima UIO, u prvih 5 mjeseci ove godine u BiH je uvezeno lijekova u vrijednosti od 367 miliona KM, a najmanje iz Rusije. Lijekovi se najčešće uvoze iz Njemačke, Slovenije, Francuske, Švajcarske i Italije. Iz Rusije je uvezeno lijekova od samo 40.000 KM vrijednost. Ta cifra bi mogla da bude veća ako se ostvari uvoz vakcina iz Rusije. Zvaničnici Republike Srpske poručuju da postoji mogućnost pregovaranja i o uvozu vakcina sa ruskog tržišta.