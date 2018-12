Evo šta je Nedeljko Čubrilović rekao u prvom govoru kao predsjednik DEMOS-a

Članovi Osnivačke skupštine Demokratskog saveza (DEMOS) izabrali su danas Nedeljka Čubrilovića za predsjednika ove stranke.

Evo šta je Čubrilović poručio u svom prvom govoru kao predsjednik DEMOs-a:

Poštovani učesnici i gosti Osnivačke skupštine Demoratskog saveza – DEMOS-a,

Prije svega, želim da vas pozdravim i iskreno se zahvalim na povjerenju koje ste mi dali da obavljam dužnost predsjednika Demokratskog saveza – DEMOS-a!

DEMOS je od danas nova stranka na političkom nebu naše Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Hvala vam što ste danas ovdje, što ste svojim prisustvovanjem i učešćem u radu Osnivačke skupštine posvjedočili da vam je stalo do toga da od danas svi zajedno idemo jednim drugim i drugačijim političkim putem nego što smo do sada išli. Takođe, zahvaljujem vam se i u ime svih članova ostalih organa koje smo danas izabrali: Glavnog i Nadzornog odbora i Statutarne komisije.

Današnji dan je za nas veoma važan događaj. U istoriji Republike Srpske ostaće upisan i zapamćen datum – 22. decembar 2018. godine, kao dan kad je osnovana jedna nova politička stranka – Demokratski savez DEMOS. Vi, kao njegovi osnivači, ste dio te istorije i ja vam čestitam na tome. Budite ponosni na to i kad se vratite u mjesta, gradove i opštine iz kojih ste došli na ovaj veličanstveni skup, pričajte svima gdje ste bili i šta ste radili. Danas smo uradili dovoljno da nas pokoljenja pamte. I –to vam je prva privilegija koju ćete imati od toga što ste bili učesnici Osnivačke skupštine DEMOS-a.

Osnovali smo novu stranku, sa namjerom i željom da trajemo, da učestvujemo u društvenom, prije svega političkom, životu naše zajednice, u prvom redu Republike Srpske, a potom i Bosne i Hercegovine. Zbog ovog što rekoh, političke stranke se i formiraju. Hoćemo, dakle, da učestvujemo u političkom životu društva i države u kojima živimo, da se bavimo politikom zbog toga što je ona danas, kao i toliko vijekova prije toga, ako ne jedini, onda sigurno najefikasniji način da se utiče na društvene procese, na donošenje političkih, zakonskih, ekonomskih i administrativnih odluka, a sve s ciljem ostvarenja Programa Demokratskog saveza i dobrobiti za sve građane naše Republike, bez obzira jesu li oni članovi naše stranke ili ne. Iz tih razloga ćemo se boriti da uđemo u Vladu, ovu ili neku buduću, i da budemo vlast, a ne radi privilegija i ostvarenja nekih ličnih koristi.

Tako ćemo se ponašati zbog toga što Demokratski savez polazi od činjenice da on jeste nova stranka, ali mi nismo tek od danas na političkoj sceni. Naprotiv, većina nas je do juče bila u jednoj drugoj političkoj stranci – znate već kojoj, da je ne imenujem – i čestito se zalagala za ostvarenje njenih programskih ciljeva, sve do trenutka do kojeg se iz određenihi razloga nije otvoreno krenulo u tajkunizaciju te političke stranke. Neki od nas su se tome suprotstavljali. To smo činili koliko smo znali i mogli, dok nismo bili isključeni ili sami napustili tu stranku. Stranka koju smo danas osnovali ne smije doći u takva iskušenja. Tačno je da se bez para ne može, ali one nisu sve. Ne mogu se društveni ugled, moralni kredibilitet i pozicija na javnoj sceni steći niti kupiti samo novcem, ma koliko ga neko imao.

Mi iz DEMOS-a moramo imati – i imaćemo - drugačije kriterijume, za izbor naših članova na stranačke dužnosti i predlaganje naših kadrova sutra za poslaničke, ministarske, direktorske, načelničke i druge funkcije. Oni iza kojih mi budemo stajali moraju biti kompetentni, iskusni i odgovorni ljudi, moraju biti ljudi sa postignutim rezultatima u oblastima djelovanja u kojima su bili prije kandidature za neku javnu ulogu: to će biti kadrovi bez afera ili nekih drugih neprimejrenih ponašanja, kojima je briga za javna dobra i resurse, za opšte interese i zajedničke vrijednosti ispred njihovih ličnih interesa.

Samo tako ćemo se razlikovati od stranke iz koje većina nas dolazi, odnosno onih koji su u njoj i dalje ostali. Mi ne sporimo programske ciljeve za koje smo se do juče zalagali u bivšoj partiji. Uostalom, čuli ste da su neki od njih, u donekle izmijenjenom obliku, ostali i u našem Programu. Mi ćemo se praktično razlikovati od jednog broja na brzinu proizvedenih funkcionera bivše nam zajedničke stranke, baš po tome što ćemo u svom djelovanju polaziti od potreba, interesa i očekivanja naroda, našeg običnog, porodičnog čovjeka. Jer, kao što i samo ime govori, a još više skraćenica – DEMOS: narod – mi smo narodna stranka ili stranka naroda. Naši članovi su srpski rodoljubi i ljudi iz drugih naroda i nacionalnih manjina, koji prihvataju naš Program i Statut. U našem članstvu ima mnogo onih koji su učestvovali u odbrambeno-otadžbinskom ratu i stvaranju Republike Srpske, koji su bili na prvim borbenim linijama ili su na neki drugi način doprinijeli njenom nastanku u očuvanju. Srpski patrioti iz DEMOS-a se ne razmeću svojom ljubavi prema otadžbini i svom narodu, kao što čine u nekim drugim strankama i organizacijama, ne komercijalizuju svoje rodoljublje, a priznaju ga i svima drugima koji su ga pokazali kad i gdje je to trebalo.

Naravno, kao što se vidi i u ovoj sali, u našim redovima već sad ima dosta onih koji su rođeni neposredno pred rat, u toku rata, pa čak i poslije njega, a siguran sam da će takvih članova svakim danom biti sve više. DEMOS je stranka čije vrijeme tek dolazi i zbog toga je otvoren za mlade, od kojih očekujemo da nastave djela svojih predaka i političkih prethodnika i nešto starijih kolega, ali iz naših redova. Tako ćemo praviti prirodni otklon od bivše stranke, prema kojoj ćemo se odnositi onako kako se ona bude odnosila prema nama. Jer, mi nismo niti ćemo biti stranka koja se javno svađa sa drugima, a posebno ne želimo biti stranka koja izmišlja neprijatelje. Naprotiv, trudićemo sa da svuda i uvijek imamo prijatelje i partnere.

Prisustvo velikog broja žena na ovoj Osnivačkoj skupštini pokazuje da Demokratski savez ne glumi, i neće glumiti, polnu ravnopravnost samo pred izbore, kad se zbog zakonskih normi na listama mora naći odgovarajući procenat žena. Ne, mi hoćemo i u stvarnom i svakodnevnom političkom životu da promovišemo rodnu i polnu ravnopravnost. I čim nam se ukaže prva prilika, iskoristićemo je za još bolju zastupljenost žena u organima naše stranke i na pozicijama koje budu popunjavane našim kadrovima. Uostalom, da mislimo iskreno, pokazuju činjenice da je šef našeg Кluba poslanika u Narodnoj skupštini žena, kao što je i jedini ministar, u ime DEMOS-a u Vladi Republike Srpske, takođe žena.

U vezi sa političkim programom, pored onog što je ovdje već izneseno, želim da naglasim još samo dvije-tri stvari.

Demokratski savez smatra da je Dejtonski mirovni sporazum, s obzirom na odnos snaga u trenutku njegovog potpisivanja, najoptimalniji okvir za Republiku Srpsku kao ravnopravni državotvorni entitet unutar dvoentitetski uređene države Bosne i Hercegovine. Zbog toga je DEMOS protiv raspakivanja, tj. promjene Dejtonskog sporazuma, protiv nekakvog „Dejtona 2“, a vrlo je uzdržan i kad je posrijedi tema o trećem entitetu. Odnosi u tom dijelu Bosne i Hercegovine, u Federaciji dakle, tiču nas se samo u mjeri u kojoj se oni dotiču pitanja položaja srpskog naroda, kome još nije priznat status konstitutivnog naroda u nekim županijama ili kantonima. Кao što ste čuli, o tome se mora pitati cijela Republika, a ne samo jedna stranka, ma koja god da je u pitanju.

Demokratski savez je politička opcija koja se nedvosmisleno zalaže za ravnomjeran razvoj Republike Srpske, od Trebinja do Novog Grada. DEMOS neće forsirati Кrajinu na račun Semberije ili Podrinja, niti Posavinu na uštrb razvoja Hercegovine i obrnuto. Naprotiv! U mjeri u kojoj to od nas bude zavisilo, zalagaćemo se da investicije ravnomjerno idu i u istočne i u zapadne dijelove naše Republike, bez obzira na to kakva je infrastruktura naše stranke u tim područjima. Zalagaćemo se da u sve dijelove Republike Srpske dolaze što više ljudi, i to sa kapitalom, više nego što iz njih odlazi.

Naravno, u narednom periodu moraćemo još bolje i preciznije odrediti ciljeve za koje ćemo se zalagati u realnom sektoru, u privredi, naročito u vezi sa novim investicijama, zapošljavanjem i podizanjem standarda zaposlenih, kao i svih građana naše Republike. Samo tako ćemo moći biti politički izraz težnji onih koji žive od svog rada, pripadnika srednje klase, malog i srednjeg biznisa.

Кao tek formirana stranka, startujemo sa dobrih pozicija. Mi smo već sad dio vladajuće većine u Republici Srpskoj i trudićemo se da maksimalno korektno sarađujemo sa strankama iz vladajuće koalicije. Takođe, nećemo postavljati teške uslove ni za saradnju sa ostalim strankama iz Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

Poštovani učesnici Osnivačke skupštine DEMOS-a,

prva provjera naše snage i uspjeha naše organizacije biće lokalni izbori 2020. godine. Do tad moramo učiniti sve da imamo odbore u svim jedinicima lokalne samouprave, da izaberemo stranačke organe i potpuno profilišemo DEMOS kao stranku političkog centra, doduše usmjerenog malo na desnu stranu. Da bi to uspjeli moramo svi, kao jedan, da zapnemo i damo sve od sebe da podignemo našu stranku, učinimo je dovoljno prepoznatljivom i privlačnom za najveći broj naših građana. Zato, koliko već sutra, moramo „put pod noge“ i na teren. Mi koji smo izabrani, ili ćemo biti izabrani, na najviše funkcije u stranci, trudićemo se da svim našim članovima, kao i dobronamjernim građanima koje zanima politika i sudbina naše Republike, omogućimo da aktivno učestvuju i daju svoj maksimalni doprinos provođenju Programa i politika naše stranke, ne samo u izbornim kampanjama, nego svakodnevno.

Dragi prijatelji,

imam potrebu da i ovo istaknem. Dokumenti koje smo danas usvojili nisu idealni. Iz opravdanih razloga, oni su rađeni u vremenskoj stisci, prije svega zbog toga da bi se naša stranka mogla registrovati u sudu. Iz određenih, pragmatičnih razloga, požurili smo da se registrujemo još u ovoj, 2018. godini, a ne u narednoj. Zbog toga nije bilo uslova da se o osnovnim stranačkim dokumentima, kao što su Program i Statut, obavi neka šira rasprava u članstvu, na terenu. Ali, biće prilike i za to. Odmah nakon današnjeg dana i ove osnivačke skupštine DEMOS-a, u narednih nekoliko nedjelja, pa i mjeseci ako bude porebno, radićemo na osnivanju odbora naše stranke u opštinama i gradovima, po mjesninim zajednicama i biračkim mjestima. Кad se sve to završi, kad budemo imali odbore u svakoj opštini i gradu, izabrane organe i kad se DEMOS potpuno etablira u javnom prostoru naše Republike, za godinu ili nešto duže, organizovaćemo i održati prvu redovnu izbornu skupštinu Demokratskog saveza. Tad će biti uslova za potpunije pripremanje dokumenata i za izbor kadrova u stranačke organe u skladu sa kriterijumima koje ćemo do tada potpunije razraditi i usvojiti.

Hvala vam na povjerenju koje ste mi ukazali izborom za predsjednika naše stranke – Demokratskog saveza DEMOS-a.

Sa ovog mjesta i ovom prilikom mogu jedino obećati da ću se truditi da to vaše povjerenje ne iznevjerim i da ću učiniti sve što budem mogao i znao da DEMOS uspije. Ali, u tome mi morate i vi pomoći. Bez vas, bez vaše posvećenosti našim idejama i ciljevima i pregalačkog rada, nijedan pojedinac, ma ko on bio, ne može sam puno uraditi. A ja ne želim da budem predsjednik stranke koji se o svemu pita i sam odlučuje. Za to se i biraju i drugi organi stranke, od kojih ću tražiti da rade svoj posao, najbolje što mogu. I odmah da znate – nijedna pozicija, bilo u Glavnom odboru, bilo u Predsjedništvu ili nekom drugom organu stranke, nije, i neće biti, nikom bezgranično garantovana. Svaka funkcija zavisiće isključivo od rada i rezultata rada svakog pojedinca.

Dragi prijatelji,

uvjeren sam da smo danas napravili dobar posao. Zato hrabro naprijed, uhvatimo se u koštac sa izazovima koji prate svaki početak, pa tako i naš. Ako budemo složni i odgovorni, rezultati neće izostati. Budemo li služili narodu i građanima, a ne interesima nekih pojedinaca ili otuđenih centara moći, ostaćemo dugo na političkoj sceni, moći ćemo uticati na društvene tokove i sudbinu svih nas pod ovim dijelom nebeskog svoda.