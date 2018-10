"Euroblic": Opozicionari obećali da će se odreći mandata, pa se premišljaju

Iako su 13. oktobra na Trgu Krajine javno rekli da neće ući u Narodnu skupštinu Republike Srpske i da će se odreći svojih mandata, opozicionari su sada stali na loptu, piše današnji "Euroblic".

Novoizabrani poslanik PDP Draško Stanivuković rekao je da je odricanje od mandata najgluplja moguća stvar.

"To nigdje nisam spomenuo. Ako se odreknem mandata, to znači da se moram odreći i plate koju sam već namijenio pokloniti nekome, a da na moje mjesto dolazi onaj ispod mene. To politički nije nimalo mudro", rekao je Stanivuković.

On je naveo da je na Trgu bio iznenađen pitanjem o mandatima, te da su rekli da neće ući u skupštinu dok se ne riješi par bitnih stvari koje su naveli.

Stanivuković je naveo da su oni koji su predlagali da se opozicionari odreknu mandata očekivali da to uradi mnogo više ljudi, a sada kada je prošlo malo vremena čak i ljudi iz grupe "Pravda za Davida", koji su to predlagali, kažu da nije logično da se ne ulazi u Narodnu skupštinu.

Poslanik SDS-a u Narodnoj skupštini Davor Šešić rekao je da u toj partiji još ništa konkretno nisu odlučili.

"O tome ćemo pričati i odlučivati na organima stranke. Još ne mogu reći zvaničan stav, jer o tome nismo razgovarali", rekao je Šešić.