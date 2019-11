Dosad je bilo neprimjerenih riječi i prozivki u skupštinskoj sali, ali posla za Etički odbor nije bilo. Sada ga, izgleda, itekako ima.

Sudeći prema onome što se u posljednje vrijeme čuje u skupštinskim klupama, šest prijava, koliko ih je Odbor dosad zaprimio, i nije mnogo. Nezvanično, neki od prijavljenih poslanika su Draško Stanivuković, Nebojša Vukanović, Miladin Stanić, Kostadin Vasić i Ilija Tamindžija.

Predsjednik Odbora, Sonja Karadžić Jovićević, kaže da poslanik može da bude kažnjen sa 20 odsto od plate ili samo sa opomenom, ako se utvrdi kršenje etičkog kodeksa. Poslanici imaju pravo na žalbu, a konačnu odluku nakon toga donosi skupštinski Kolegijum.

"Ja se nadam da ćemo završiti i sa razlozima za podnošenje prijava i sa prijavama i da ćemo nekako upristojiti naše ponašanje u plenumu vidjećemo kako će se sve to završiti. Etički odbor ima svoje rokove, proceduru po kojoj mora da radi i mi ćemo postupiti u ponedjeljak kako moramo prema aktima koji regulišu naš rad", kaže Karadžić Jovićević.

Dajući generalnu ocjenu ponašanja ovog saziva Narodne skupštine, Karadžić Jovičević smatra da je Poslovnik o radu prekršen toliko puta, pogotovo članova koji se odnose na uvrede, da je postalo besmisleno i govoriti o tome. Njoj je, kaže, tužno i zabrinjavajuće da se mora donositi Kodeks ponašanja i da, uopšte, postoji Etički odbor.

U SNSD-u smatraju da opozicioni poslanici najviše vrijeđaju i krše Poslovnik na sjednicama. Kažu da se Poslovnik konstatno zloupotrebljava pa bi, po njima, ograničavanje obraćanja bilo dobro rješenje da se manje vrijeđa, a više radi. Činjenica da će se na Etičkom odboru govoriti o nedoličnom ponašanju poslanika, kažu, dobar je znak.

"To bi bila najbolja poruka u NSRS da se prestane i da se smanji što možemo vidjeti posebno u posljednju godinu dana, a to je mnogo izraza koji se ne bi trebali naći u NSRS, mnogo ponašanja, uvreda kojima smo bili svjedoci, na njima je odluka da li će posegnuti, sa najblažim kaznama, u vidu opomene, ali da se da do znanja da postoji taj komitet", kaže Srđan Mazalica, poslanik SNSD-a u NS RS.

Nepristojan govor, uvrede, ucjene, pominjanje osoba koje nisu u sali i porodice, samo su dio vokabulara koji se čuje u skupštinskoj sali. Zbog svega toga, tokom sjednica se vrlo često najmanje čuje konstruktivna rasprava o važnim zakonima koji su na dnevnom redu.

