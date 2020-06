Epidemiološka situacija pod kontrolom, građani moraju da poštuju mjere

Virus korona u Republici Srpskoj potvrđeno je kod 14 lica. Radi se o 10 muških i četiri ženske osobe. Četiri osobe su iz Čelinca, po dvije iz Doboja i Banjaluke i po jedna iz Gradiške, Petrova, Dervente, Modriče, Teslića i Prnjavora. Uprkos porastu broja zaraženih posljednjih dana, i žarištima u Modriči, Kostajnici, Zvorniku iz Instituta za javno zdravstvo poručuju da je epidemiološka situacija pod kontrolom. Ipak, apeluju na stanovništvo da i dalje poštuju zaštitne mjere.

"Preventivne mjere daju najbolje rezultate. Naša i dalje procjena jeste da ponašanje kojim se pridžava i pošptuje sve preporuke Instituta za javno zdravstvo ne daje mogućnost za previlko širenje samog virusa. Tako da ono što ostaje najbitnije , na čemu insistiramo i ponavljamo svakodnevno jeste važnost nošenja maske, održavanje fizičke distance, higijene ruku, dezinfekcije površina i izbjegavanje okupljanja", izjavila Jelena Dević Đaković, epidemiolog.

"Ja bih samo podvukla da ne psotoje nikakva naučni dokazi da se radi o slabljenju virusa.Jednostavno je situacija takva da dolazimo u period ljeta, drugačijji je način prenosšenja. Možda ta infektivna doza kojom se prenosi bolest nije tako visoka pa i to doprinosi da kliničke lsike nisu previše teške i da imamo jedan prosjek godina ljudi koji su zaraženi, zadnjih petnaestak dana niži. Tako da sve to zajedno dovodi do situacije da imamo manji broj težih oblika bolesti i manji broj smrtnih slučajeva, ali moramo biti jako oprazni jer to u jednom danu može da pređe u drugi tok", dodaje Jela Aćimović, epidemiolog u Institutu za javno zdravstvo.

U Srpskoj je hospitalizovano u 77 pacijenata, u Univerzitetsko kliničkom centru Republike Srpske 23, a u opštim bolnicama 54.

"Ono što mi subjektivno vidimo jeste da se javljaju pacijenti lakše kliničke slike. Ali, ono što nas zabrinjava jeste da taj broj i dalje je pozitivan, broj je i dalje dvocifren prilikom svakog testiranja. apelujem još jednom da je ovo bolest gdje nemamo vakcinu, ne možemo prevenirati", kaže Antonija Verhaz, načelnik Klinike za infektivne bolesti UKC RS.

Epidemiolozi kažu da je Srpska još u prvom talasu, a da se o drugom ne može govoriti dok bar nekoliko sedmica ne budemo bez ijednog novozaraženog. Porast oboljelih koji imamo posljednjih nekoliko dana je treći vrh ovog prvog talasa.

Iz Instituta za javno zdravstvo RS poručuju da su sve javne nabavke u vrijeme epidemije virusa korona proveo transparentno i stojimo na raspolaganju istražnim organima, rekao je Branislav Zeljković, v.d. direktora Instituta. Što se tiče raskidanja ugovora za nabavku pokretne bolnice, Zeljković je rekao da je preduzeće "Balkan global" vratilo dio uplaćenog novca.

"Naravno da se očekuje povrat avansa. U ovom trenutku uplaćeno je dva miliona maraka od strane Balkan Globala, mi očekujemo uplatu preostalog iznosa. Takođe smo ih još jednom obavijestili da to očekujemo odmah. Sva naša dokumentacija je na raspoalganju apsolutno bilo kojoj agenciji ili ustanovi kako na nivou RS tako i na nivou BiH. Mi dostavljamo na svaki njihov zahtjev, svu moguću dokumentaciju koja je njima neophodna da bi donijeli zaključke", izjavio je Branislav Zeljković, v.d. direktora Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske.

I dalje stojimo iza mjera koje smo preduzeli i podaci iz svijeta pokazuju da su zemlje koje su preduzele takve mjere spriječile veliki broj smrtnih slučajeva, poručuju iz Instituta za javno zdravstvo Srpske.