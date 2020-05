Epicentar zemljotresa bio osam kilometara jugoistočno od Banjaluke

U regionu Banjaluke evidentiran je zemljotres magnitude 2,8 stepeni po Rihteru, rečeno je Srni u Seizmološkoj službi Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Intenzitet zemljotresa bio je četiri stepena Merkalijeve skale. Zemotres je lociran u 9.45 časova.

Potres ovog intenziteta ne može izazvati štetu na objektima, a stanovništvo ga u epicentralnoj zoni može osjetiti.

M2.3 #earthquake ( #zemljotres ) strikes 8 km SE of Banja Luka (Bosnia & Herzegovina) 7 min ago. Effects reported by eyewitnesses: pic.twitter.com/CPvbdgl4t8

Epicentar je bio 8 kilometara jugoistočno do Banjaluke.

M2.3 #earthquake (#zemljotres) strikes 8 km SE of Banja Luka (Bosnia & Herzegovina) 18 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/sfzST18ZKR

