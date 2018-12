Engelhardt: Milorad Dodik - principijelan političar sa čvrstim nacionalnim gardom

Naučni saradnik na Institutu za slavistiku Ruske akademije nauka Georgij Engelhardt ocijenio je da je predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik principijelan političar koji ne mijenja stavove preko noći i da će mu biti teško realizovati određene ciljeve imajući u vidu antagonizam ostala dva člana Predsjedništva.

Engelhardt je rekao Srni da je dogovor domaćih političara nemoguć dok postoji strani faktor u BiH.

"Ne smatram da postoje velike šanse za uspjeh kada je riječ o ukidanju OHR-a i stranih sudija u Ustavnom sudu BiH. Zapad bi na povlačenje OHR-a gledao kao na uspjeh Dodika i to mu neće dozvoliti", naveo je Engelhardt.

On je dodao da je ova višegodišnja Dodikova borba vrlo važna i značajna, jer se umanjuje uticaj OHR-a, odnosno mogućnost za intenzivnije miješanje u unutrašnja pitanja BiH.

Engelhardt je konstatovao da će Dodiku saradnja sa ostala dva člana Predsjedništva biti veoma težak zadatak, s obzirom na dobro poznate stavove bošnjačkog člana Predsjedništva Šefika DŽaferovića, ali i hrvatskog člana Željka Komšića koji djeluje kao pomoćni glas SDA i kojeg ne podržava većina hrvatskih političara.

"Pretpostavljam da će ti odnosi biti dosta zategnuti. Dodik je započeo nastup u Predsjedništvu sa čvrstim nacionalnim gardom, ali i veoma pragmatično kada je riječ ekonomiji i finansijama. NJegov nastup se ne svodi samo na borbu za očuvanje statusa Republike Srpske, već daje jasan finansijski prijedlog mjera za oživljavanje privrede u oba entiteta", rekao je Engelhardt.

Imajući u vidu da je Dodik bio pod mjerama bezbjednosnih službi u BiH, dodao je Engelhardt, logično je što nema povjerenje u lojalnost i profesionalnost tih struktura kada je riječ o čuvanju njegove lične bezbjednosti.

"Sa druge starne, postoji animozitet prema Dodiku u federalnom dijelu BiH i značajnom dijelu establišmenta u Sarajevu, te je sasvim logičan njegov zahtjev da ga čuvaju strukture Republike Srpske u koje ima povjerenje", ističe Engelhardt.

Govoreći o dobrim odnosima Dodika sa predstavnicima Ruske Federacije, on je konstatovao da se Dodik pokazao kao pouzdan partner i principijelan političar, što Moskva veoma cijeni.

"NJegov prelazak u institucije BiH neće u tom smislu ništa promijeniti, jer postoji već dobro izgrađena saradnja. Obnavlja se izgradnja gasne infrastrukture, te se ono što je bilo srušeno blokadom 'Južnog toka' sada ponovilo u obliku 'Turskog toka' i planirani su gasovodi kroz Srbiju, a nadam se da će to uticati i na projekte u Srpskoj", rekao je Engelhardt.

On ne očekuje da bi u naredne četiri godine predsjednik Rusije Vladimir Putin mogao posjetiti BiH, prije svega jer to ne bi odgovaralo zapadu, koji bi uložio velike napore da to spriječi.