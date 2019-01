Energetski sektor i putna infrastruktura su prioriteti

Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković najavio je da će 11. januara u Beogradu razgovarati sa predsjednikom i premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem i Anom Brnabić o izgradnji dvije hidroelektrane na Drini - Foča i Paunci, koje bi zajedno trebalo da grade elektroprivrede Srpske i Srbije.

Moj fokus rada u narednom periodu biće usmjeren na to da što prije dođemo do većih investicija u energetskom sektoru i putnoj infrastrukturi. Tu, prije svega, mislim na raspisivanje javnog poziva za izbor izvođača za izgradnju hidroelektrana `Dabar` i `Buk Bijela` i nastavak izgradnje auto-puta od Doboja, preko Vukosavlja, Brčkog i Bijeljine prema Rači. To je ono na čemu ću insistirati, jer samo takvim aktivnostima možemo napraviti boljitak za sve nas u Republici Srpskoj koja će se pokazati kao mjesto poželjno za život, a ne da ljudi napuštaju ove prostore", istakao je Višković u intervjuu Srni.

On je naveo da već postoje ponuđači koji su spremni da hidroelektrane "Buk Bijela" i "Dabar" sagrade za tri godine i stave na mrežu "Elektroprivrede Srpske".

"Za ove proizvodne objekte imamo obezbijeđena finansijska sredstva, a nije nam problem ni kreditno zaduženje jer ima kreditora koji se utrkuju da finansiraju njihovu izgradnju sa grejs periodom koliko traje gradnja, tako da bi te kredite počeli vraćati kada počne proizvodnja. Taj proizvod je ekološki čist, `zelena energija` i nema nijedne prepreke za njegov plasman na evropsko tržište", istakao je Višković.

Sa druge strane, kaže premijer Srpske u intervjuu Srni, svaki taj energetski projekat trebalo bi da zaposli nekoliko stotina radnika sa prosječnom platom koja je veća od prosjeka u nekim drugim djelatnostima.

"Takvu priliku ne smijemo da propustimo, jer realni sektor treba da oživimo. Na taj način zaustavićemo i odlazak naših ljudi, dati im radna mjesta i solidna primanja. Ti ljudi će svojim radom da stvaraju proizvod koji treba cijeloj Evropi, a sirovina je nepresušna jer Drina teče i teče", rekao je Višković.

On je naveo da već postoji odluka da u februaru ili martu budu raspisani tenderi za ponuđače za izgradnju hidroelektrane "Dabar".

Podsjetivši da je hidroelektrana "Buk Bijela" projekat o kojem se govori 50 i više godina, te da dalje od priče ništa nije urađeno, Višković je rekao da će on i Vlada Srpske istrajati na tom projektu i neće dozvoliti da ostane samo na priči.

"Imamo sve dozvole za izgradnju elektrane kapaciteta 93,5 megavata, koja je u potpunosti u granicama Republike Srpske i nećemo zavisiti od bilo koga. O njenoj gradnji i sudbini odlučuje samostalno Srpska. Gradićemo elektranu u datom kapacitetu u granicama i nadležnosti Republike Srpske i nadam se da će teneder za ponuđače biti raspisan polovinom ove godine", istakao je Višković.

On je naveo da je cilj Vlade Republike Srpske u narednom periodu da maksimalno, koliko je to moguće, pomogne realni sektor u smislu da se donesu neke olakšice kako bi mogle da budu povećane plate i da bi taj sektor postao zanimljiviji i privilačniji za zapošljavanje.

Višković je naglasio da je osim mjera Vlade potrebno i da poslovna zajednica pokaže dozu razumijevanja, u smislu ne samo da podrže i prate rad Vlade, već da i oni izdvoje određena sredstva iz svoje dobiti, te da se zajedničkim snagama radi na unapređenju realnog sektora.

Govoreći o putnoj infrastrukturi, Višković je ocijenio da su Republici Srpskoj potrebne brze ceste od Vardišta, preko Rogatice i Pala do Istočnog Sarajeva i od Bijeljine preko Zvornika, Milića i Han Pijeska, Istočnog Sarajeva pa sve do Trebinja.

"Uz te brze ceste, izgradnjom dijela auto-puta od Doboja prema Rači, mi bi zaokružili kompletnu Republiku Srpsku sa stanovišta putne infrastrukture", rekao je premijer Srpske.

Prema njegovom mišljenju, sve potrebe Republike Srpske u narednih 20 i više godina na potezima Vardiše-Istočno Sarajevo i Bijeljina-Istočno Sarajevo mogu zadovoljiti brze ceste, a ne auto-putevi.

"Razlika je mala u izgradnji brze ceste i auto-puta, gledajući finansijsku stranu, ali imamo drugi problem - putarine koje se ne naplaćuju na brzim cestama što mnoge odvlači na stranu da i na ovim dionicima treba graditi auto-puteve. To su stvari za ozbiljne analize i nadam se da ćemo brzo doći do studija izvodljivosti gdje će struka reći šta je opravdanije, ali ja sam mišljenja da u ovom momentu bar u istočnom dijelu Republike naše potrebe mogu zadovoljiti brze ceste", pojasnio je Višković.

Navodeći da su to sve veliki projekti koji ne mogu biti realizovani u jednom mandatu, Višković je rekao da se može početi sa rješavanjem neuralgičnih tačaka i naveo primjer dionice od Broda na Drini do Tjentišta koju treba hitno rješavati, kao i dionicu od Zvornika prema Vlasenici i Han Pijesku.

On je ocijenio da treba sukcesivno rješavati najgore dionice kako bi za deset i više godina došli u poziciju da se sastavi kompletna trasa i da se dobije brza cesta od Bijeljine preko Istočnog Sarajeva do Trebinja.

"Svake godine moramo rješavati jednu po jednu dionicu i otklanjati probleme, jer kad bi riješili taj problem od Broda na Drini do Tjentišta mi bi trasu puta od Foče do Trebinja napravili više nego pristojnom za saobraćaj", istakao je Višković.

Na pitanje šta je najveći izazov za Vladu Republike Srpske u predstojećem periodu, Višković je rekao da je očuvanje stabilnosti Republike Srpske i njenih institucija stalni izazov, jer je Srpska uvijek u fokusu interesovanja raznih svjetskih "dušebrižnika", ali i onih u samoj BiH.

"Siguran sam da ni činjenica da je vlast u Republici Srpskoj formirana u rekordnom roku, mjesec, dva nakon izbora, ne odgovara nekim centrima moći. Sve institucije Srpske normalno funkcionišu, što nije slučaj sa FBiH i nivoom BiH, i naravno da to mnogima ne odgovara", istakao je Višković.

On je naglasio da je prioritet ne samo Vlade, već i cijele Republike Srpske da se sačuvaju njene institucije i da se nastavi sa ekonomskim razvojem kako bi što prije dostigli rast bruto domaćeg proizvoda i stigli do svog cilja koji je već ranije promovisan a to je da početkom iduće godine prosječna plata bude 1.000 KM, a rast BDP-a veći od četiri odsto.

"Da bi to postigli moramo krenuti u investicione cikluse i zaposliti našu operativu i naše ljude, jer samo investicijama možemo postići napredak. Sve mjere koje su kreirane kroz ekspoze i kroz ekonomske politike idu u pravcu jačanja Republike Srpske, njenih institucija i stvaranja uslova za bolji život građana", istakao je Višković u intervjuu Srni.

On je najavio da će Vlada nastaviti da prati rad javnih preduzeća i da njega kao premijera interesuju samo rezultati rada.

"Mene i Vladu interesuje da naša strateška preduzeća postanu preduzeća koja će donositi dodatna sredstva u Budžet, a ne da budu na nuli ili čak u minusu. Rukovodstva tih preduzeća štitiće samo rezultati rada a nikakva stranačka pripadnost i oni koji budu imali rezultate ne treba da brinu", rekao je Višković.

On je dodao da je svim sadašnjim vršiocima dužnosti direktora javnih preduzeća dat rok od mjesec dana da sačine prijedlog mjera s ciljem poboljšanja poslovanja i s njima će, poslije božićnih praznika, biti obavljen drugi krug razgovora kada će biti sagledani ti prijedlozi mjera za prevazilaženje problema.

"Kada Vlada da saglasnost na te mjere, ponovo ćemo im dati neki razuman rok, a to neće biti ni godinu, dvije, tri, već mnogo manje kako bi utvrdili da li je njima zaista cilj da poprave stanja u tim preduzećima ili su prijedlog pravili samo zbog prijedloga. Mora se uvesti red u sva javna preduzeća da bi Republika Srpska mogla da ide naprijed u ekonomskom smislu, jer država nije nepresušni izvor novca pa da se tek tako `krpe rupe` nečijeg nerada", poručio je Višković.

On je rekao da za sve planirane aktivnosti ima podršku predsjednika Republike Željke Cvijanović i srpskog člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika.

"Dio smo istog tima i ova vlada na čijem sam čelu jeste vlada kontinuiteta i sve ono što je dobro radio prethodni kabinet nastavićemo i mi, a ono što treba popravljati - popravljaćemo. Pred nama ima dosta posla i uradićemo sve da ostvarimo rezultate", rekao je Višković.

Predsjednik Vlade podržao je inicijativu Novinske agencije Republike Srpske - SRNA o obilježavanju dana žrtava NATO agresije, naglasivši da je to odlična ideja i da taj dan treba uvrstiti u kalendar obilježavanja značajnih datuma.

"Moje mišljenje je da dan kada je počela NATO agresija i prva bombardovanja Republike Srpske treba uzeti kao datum obilježavanja tog teškog zločina koji je počinjen nad srpskim narodom i našom Republikom. Inicijativa SRNE će imati podršku i Vlade i mene lično, jer je to odlična ideja, a i sam bio sudionik tih dešavanja na Han Pijesku.

Nažalost, i dan danas veliki broj našeg naroda trpi ogromne posljedice NATO bombardovanja, sve više ljudi i djece je oboljelo od najtežih bolesti i najmanje što možemo učiniti jeste da obilježimo taj dan", rekao je Višković.

On je dodao da je potrebno jednu takvu inicijativu podržati i s obzirom na činjenicu da se, poslije svega, BiH pokušava na mala vrata uvući u taj vojni savez.

"Republika Srpska ima svoj stav kada je riječ o NATO integracijama i on je svima poznat, a imamo i Rezoluciju o vojnoj neutralnosti koja je usvojena u Narodnoj skupštini. Uprkos činjenici da je pola BiH protiv NATO integracija, ipak se lobira da se BiH uključi u NATO. To je razlog više da počnemo da obilježavamo dan kada je počela NATO agresija na Srpsku, kada je ovaj nedužni malobrojni narod bio izložen bombama sa osiromašenim uranijumom i neviđenom zločinu. Naše rane su još svježe, teško da će ikada zacijeliti i one ne mogu biti izbrisane iz sjećanja tek tako, jednom gumicom", poručio je premijer Srpske.

On je dodao da srpski narod i Republika Srpska sigurno ne mogu u svom srcu i svojoj duši prelomiti i prihvatiti da budu dio NATO saveza koji je počinio zločin čije će posljedice osjećati još desetinama godina.

U susret obilježavanju 9. januara, Dana Republike, predsjednik Vlade poručio je da samo jedinstveni možemo očuvati Republiku Srpsku koja je garant opstanka srpskog naroda na ovom prostoru i koja mu može omogućiti život dostojan čovjeka.

"Svaki građanin Republike Srpske mora učiniti sve da sačuvamo Republiku i njene institucije a to možemo samo kada smo jedinstveni i ujedinjeni na tom putu. Mi smo u Republici Srpskoj zaštićeni svojom teritorijom i ona je garant našeg bitisanja i zato 9. januar treba da bude upisan crvenim slovom u naše kalendare i da se slavi narednih stotinu i više godina", rekao je Višković.

On je naglasio da niko od građana Srpske ne smije da padne pod uticaj onih koji sva dešavanja u Banjaluci u proteklih nekoliko dana koriste za urušavanje institucija Srpske, prije svega Ministarstva unutrašnjih poslova.

"Pozivam građane da ne nasjednu na priču da treba jurišati na policiju Republike Srpske. Mnogi su već zaboravili da smo 2006. godine vodili tešku borbu za njeno očuvanje, što smo uz veliki napor i uspjeli. Sada nam se iz političkog Sarajeva ponovo pokušava servirati priča o potrebi stvaranja `zajedničke policije BiH` i ukidanju policije Republike Srpske. Čak i jedan član Predsjedništva BiH nam šalje poruku da treba ukinuti policiju Srpske, a mi mu možemo samo poručiti da niko neće ukinuti našu policiju, prije ćemo mi ukinuti Predsjedništvo BiH nego oni policiju Republike Srpske", istakao je Višković.

On je podsjetio da su mnogi dali svoje živote za Republiku Srpsku, mnogi su ostali bez dijelova tijela, mnogi su izgubili najmilije u proteklom ratu i s toga ne treba nasjedati na provokacije pojedinica.

"Iz svih tih iskušenja treba da izaćemo jači i jedinstveniji i da 9. januar svake godine obilježavamo još ljepše, svečanije i veličanstvenije", poručio je u intervjuu Srni predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković.