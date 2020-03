Elektroprivreda Srpske razmatra mjere pomoći građanima i preduzećima

Republički štab za vanredne situacije donio je Zaključak o neobračunavanju zateznih kamata. Time preporučuje Elektroprivredi Republike Srpske i svim davaocima komunalnih i telekomunikacionih usluga, uključujući i IPTV, da prilikom ispostavljanja računa za izvršene usluge u periodu mart, april i maj 2020. godine ne obračunavaju zatezne kamate. S tim u vezi Elektroprivreda razmatra mjere pomoći građanima i javnim preduzećima, a na koji tačno način, znaće se krajem sedmice, kažu iz Elektroprivrede.

"Trenutno analiziramo stanje i tražimo modalitete koji bi koji bi bili najbolji za saniranje štetnih posljedica virusa korona. Svakako da ćemo na neki način morati pomoći građanima. Računi i dalje idu i troši se energija, ne možemo reći da ćemo to odmah zaustaviti, ali ćemo sigurno morati donijeti neke mjere u skladu sa zakonskim mogućnostima kojima bismo izašli u susret građanima. Za sada analiziramo nekoliko varijanti", ističu iz Elektroprivrede.

Ministarstvo pravde Republike Srpske uputilo je preporuke svim pravosudnim institucijama, osim Ustavnog suda, da smanje obim posla kako bi se zaštitili radnici koji se već susreću sa otežanim zadacima. Zbog vanredne situacije neophodno je usvojiti inicijativu za donošenje uredbe kojom će biti riješeno pitanje rokova u postupcima pred pravosudnim organima, počevši od rokova za podnošenje tužbi, kaže advokat Milan Petković. Osnovna ideja je da svi rokovi za vrijeme ove vanredne situacije prestaju da teku, kako građanima ne bi bilo onemogućeno ostvarivanje prava.

"Advokatura kao zanimanje je ovdje u velikom problemu, mi ne možemo da postupano jer pojedini sudovi ne rade ili rade samo pojedine sudije, a na drugoj strani imamo organe uprave koji donose odluke, putem Pošta Srpske ih dostavljaju advokatima i advokati su u problemu, ako se nalaze u izolaciji, na koji način da daju odgovore, da podnose tužbe, žalbe i slično", izjavio je Milan Petković, pravnik.

Sa lošim posljedicama po privredu zbog virusa bore se i iz Privredne komore. Pozvali su sva privredna preduzeća Republike Srpske da im dostave informacije o problemima u poslovanju. Sve će objediniti i dalje proslijediti nadležnim institucijama kako bi se moglo doći do rješenja, a očekuju omogućavanje moratorijuma na plaćanje obaveza. Iz Privredne komore imaju još problema. Kažu da neko na najgori mogući način iskorištava trenutnu situaciju.

"Pojedina lica preko društvenih mreža nude određene usluge, radi se o uslugama koje apsolutno nisu tačne, gdje su spremni da pomognu određenim preduzetnicima, da im obezbijede sredstva koja nigdje nisu definisana. Ono što je najgore ti ljudi se predstavljaju kao predstavnici Privredne komore, što nije tačno, traže im lične podatke, podatke o preduzeću što apsolutno nije dobro", rekao je Vladimir Blagojević, portparol Privredne komore Republike Srpske.

Kako bi svi đaci i studenti u Republici Srpskoj imali pristup internetu zbog praćenja onlajn nastave mobilna telefonija M tel omogućiće besplatan pristup portalu RTRS-a. Kako bi se to isto omogućilo i svim srednjoškolcima i studentima koji nemaju pristup internetu, omogućen im je bonus od 15 gigabajta mjesečno, bez naknade, do kraja školske godine. Univerzitetskim kliničkim centrima, svim domovima zdravlja i bolnicama, Institutu za javno zdravstvo i Republičkoj upravi za inspekcijske poslove pristup internetu duplo je povećan. Sve to dogovoreno je na sastanku ministartsva za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo, ministarstva prosvjete i kulture i predstavnika M:tela.