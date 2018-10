Dvije struje u stranci, rješavanje problema prolongirano

Nije dobojski SDS okrenuo leđa stranci, nego je vrh stranke okrenuo leđa dobojskom SDS-u, poručuje član Glavnog odbora Boris Jerinić, koji je, zajedno sa svim Dobojlijama juče demonstrativno napustio sjednicu.

Jerinić za ATV priznaje da se neprijatno iznenadio kada su ih pristalice predsjednika stranke, Vukote Govedarice, pred sjednicu dočekale “na nož”, s transparentima na kojima je pisalo da gradonačelnik Doboja, Obren Petrović treba da se stidi.

Čega da se stidi, pita Jerinić, kada je dobojski odbor SDS-a prošao najbolje u cijeloj stranci, i kada su njihovi kandidati osvojili ubjedljivo najviše ličnih glasova. Kaže da će u Doboju uskoro održati Skupštinu stranke, kako bi svoje članove obavijestili o nepravdi koja im se dogodila. Vjeruje da će biti jednoglasni.

"I da doživljavate takvo poniženje, na sjednici, nismo to hteli da trpimo, ni da slušamo uvrede na račun predsjednika, Obrena Petrovića, koji je isto tako izabran za poslanika u bh Parlamentu, sa najvećim brojem glasova u SDS-u. Iz tog razloga smo mi napustili sjednicu Glavnog odbora. Od samog početka ona nije bila demokratska, bila je huškačka i to je ono što ne zaslužuje nijedan član u SDS-u," rekao je Jerinić.

Lider SDS-a Vukota Govedarica, juče je poručio da ne zna zbog čega su Dobojlije napustile sjednicu, i da će s njima o tome da razgovara. Jerinić tvrdi da je zvao predsjednika stranke, ali da mu se nije javio na telefon, i da ih još niko nije kontaktirao. Nisu Dobojlije jedine kojima je zasmetalo ponašanje SDS-ovaca iz banjalučke regije. Pred vratima stranke izviždan je i prvi čovjek Sokoca, Milovan Bjelica, član GO SDS-a.

"Jedna grupa je došla da kao protestuje zbog saradnje, eventualno, sa SNSD-om i tu je bilo, baš sam i ja se osjećao nelagodno, što nisam mogao sanjati da se moglo dešavati. Mislim da je to bilo do organizatora sjednice da je to trebalo spriječiti. Na sramotu onima koji su to radili, i neka im je na čast i onima koji su ih podržali i onima koji su organizovali," kaže Bjelica.

Bjelica je, kako saznajemo, uz Miću Mićića i Milana Miličevića, koji je danas bio nedostupan za komentar, bio jedan od onih koji su tražili da se u zaključke uvrsti i onaj o razgovoru sa svim političkim strankama. Maratonska sjednica Glavnog odbora SDS-a iznjedrila je zaključke, a kako saznajemo, dogovor članova Glavnog odbora na kraju je bio da se ni o čemu ne glasa, nego da samo potvrde zaključke koje je prije sedam dana predložilo Predsjedništvo stranke. Na pres konferenciji govorio je samo predsjednik stranke Vukota Govedarica, koji je uporno ponavljao da jedinstvo stranke nije narušeno. Iako je do sada nekoliko puta ponavljao da nema razgovora o velikoj koaliciji nakon jučerasnje sjednice ipak je manje isključiv.

"Naša politička platforma na bazi naših programskih načela i principa će biti osnov za razgovor sa drugim političkim organizacijama. To je sasvim jasno," rekao je Govedarica.

Kako saznajemo, SDS-ovci iz Doboja, Bijeljine, Teslića, Zvornika i Istočnog Sarajeva bili su za razgovor sa svim političkim strankama. Slično misli i Sonja Karadžić Jovičević koja je poručila da SDS prvo treba da se preispita, a onda i da razgovara sa ostalima.

"Da budemo spremni da pričamo sa svima koji eventualno pokažu volju i potrebu da razgovaraju sa SDS-om, u potpunosti uvažavajući SDS, njegov statut, stavove i mišljenja i bilo šta što opet odredi Glavni odbor. Ako Glavni odbor nije mjesto gdje možemo da iznesemo svoj stav, kao članovi Glavnog odbora, ja ne znam šta je to onda," rekla je Karadžić Jovičević.

Mirko Šarović, koji je ranije govorio da je razgovor potreban, rekao je da treba malo sačekati. Interesantno je i da je Aleksandra Pandurević, jedna od glasnijih SDS-ovaca ćutala, a ništa pričljiviji nije bio ni gradonačelnik Bijeljine, Mićo Mićić. Satima je, kako saznajemo, ćutao i Milan Miličević.

SDS će, u narednom periodu, napraviti analizu izbornih rezultata, a Predsjedništvo plan djelovanja. U decembru će biti održani unutarstranački izbori. Već neko vrijeme spekuliše da će Govedarica tada biti smijenjen, a da će prevladati SDS-ova struja koja nema ništa protiv koalicije za Republiku Srpsku.