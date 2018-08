Dušan Berić za ATV: DNS ne želi da sačuva proizvodnju u RŽR "Ljubija"

Sukob pozicije i opozicije u Narodnoj skupštini Republike Srpske često je dolazio do izražaja jer ne funkcioniše sistem, tvrdi Dušan Berić iz Srpske demokratske stranke, poslanik u Narodnoj skupštini RS.

Gostujući u emisiji ATV-a "1 na 1", Berić je istakao da se u skupštini opozicija često sukobljavala i sa odlukama Vlade Srpske.

"Mi smo pokušavali da sve vratimo u jedan normalan sistem koji bi rezultirao boljim odlukama, većim prihodima u budžetu, smanjenjem sive ekonomije i sa mnogo pozitivnijim stvarima od ovih koje sada imamo. Vlada 12 godina, to je Vlada kontinuiteta, pustila se kao brod niz vodu, čuva se samo da se ona lično ne nasuče, a narodu kako bude da bude", kaže Berić.

Prema njegovim riječima, loše stanje vlada javnim sektorom Srpske.

"Šta se to mjeri u javnom sektoru? Kako se mjeri nečiji rad, ko je uspješan, ko nije uspješan. Mjeri se po tome koliko mu je jaka stranka, tako će dobiti bolju poziciju, mjeri se po tome koliko on više svoga šefa ljubi, znači stvoren je sistem jednog poltronstva od dna do vrha i tu više nema kvaliteta. Tu više nema kritičkog razmišljanja. Tu se jednostavno ide za onim što je rekao šef i to tako funkcioniše", smatra Berić.

On ukazuje da se i razlika u platama svih funkcionera u odnosu na plate naroda strašno povećala.

"Evo, mi poslanici izađemo na tribine i kažemo ljudima: "Mi vas razumijemo". Kako ćemo mi razumjeti te ljude kada mi koji stojimo gore imamo plate dvije i po hiljade ovdje, u Sarajevu pet hiljada, u Vladi tri-četiri-pet hiljada, a obični ljudi koji nas slušaju imaju 500 KM, 800 KM, neko i hiljadu maraka i mi sad pričamo da mi njih razumijemo. Dakle, ovdje treba napraviti uravnoteženje nekih stvari. Kad imamo problem, a imamo problem sa zapošljavanjem, sa malim platama, sa nerazvijenom industrijom, onda bi trebalo svi zajedno i jednako da to podnosimo", kaže Berić.

Berić tvrdi da je skupštinska većina u NSRS podređena Vladi Srpske i to potkrepljuje tvrdnjom da je Vlada sastavljena strogo po stranačkoj liniji, te da su i poslanici izabrani po stranačkoj liniji, pa se "sve završava u najužem krugu ljudi".

"Suština je bila da Vlada radi na rasterećenju privrede, da smanji poreze, da nisu 63 odsto porezi i doprinosi na platu, da ih vrati na neki manji nivo, da proširi obuhvat umanjujući sivu ekonomiju, da inspekcije rade i onda bi se budžet punio više nego sada. To proširenje privredne osnove dovelo bi do toga da više ljudi otvara firme, donijelo bi i nove prihode i novo zapošljavanje. Kada bi se samo povelo računa o troškovima, bile bi stovrene mogućnosti za dodatno povećanje plata. Kuću, recimo, pravi neko ko ima hiljadu maraka, a imate i onoga koji ima tri hiljade maraka platu i ne može napraviti kuću, kaže da nema para, zato što ne zna ekonomisati novcem", navodi Berić.

Osvrćući se na period kada je trpio sankcije visokog predstavnika, Berić otkriva i tajnu DNS-ovog uspjeha u Prijedoru?

"Moramo se prvo podsjetiti kako je DNS došao u poziciju da uzme vlast u Prijedoru. Negdje 2004. godine, to su bili prvi lokalni izbori na kojima je narod trebao birati gradonačelnika. Partija kojoj ja pripadam, SDS, imala je osam odbornika i 12 hiljada glasova. DNS je imao tri odbornika. I u takvoj konstalaciji odnosa, Prijedor je imao neki specijalni monitoring od strane međunarodne zajednice, visoki predstavnik, kad je objavljena moja kandidatura, skida tu kandidaturu i zabranjuje mi da se bavim poltičkim radom. Obrazloženje je bilo da sam svojim činjenjem i nečinjenjem stvarao nepovoljan ambijent za hvatanje optuženih za ratne zločine. Ja sam bio 59, dakle posljednji na toj listi sankcionisanih, ali da budem pošten, i jedan od prvih koji je vraćen da se ponovo može baviti javnim i političkim radom. To je, dakle, trebalo samo da budem skinut sa kandidature. Zapravo, skidana je SDS sa kandidature i to je iskoristio DNS. E, kada su uzeli vlast, njihovo trajanje mogu zahvaliti svom odličnom poznavanju kako su komunisti vladali... U to doba, 2004, još su radila neka preduzeća. Bila je tu i "Celuloza", i "Ciglana", i "Trgoprodaja", i "Velepromet"... Nije bilo sve propalo kao danas, nije bio još završen proces privatizacije. Tamo su postavili svoje ljude. Tako danas DNS drži sve poluge u gradu, ali mislim da će se to sve srozati kad to njihov prvi čovjek više ne bude vodio. Mislim da je to i sudbina SNSD-a, kad njihov predsjednik to više ne bude vodio", kaže Dušan Berić i zaključuje da će se na kraju pokazati da DNS nije iskren ni u namjeri da sačuva proizvodnju u Rudniku željezne rude "Ljubija".