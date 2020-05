Dukić ne odustaje od poligrafisanja radnika "Boksita"

Prvi maj unazad nekoliko godina izgubio je značaj za dio radnika u kompaniji "Boksit" iz Milića. Da li lažu, kradu ili obmanjuju ponovo će reći poligraf, jer Rajko Dukić, uprkos upozorenjima nadležnih odranije, nastavlja sa istom praksom kršenja radnog prava.

Da od toga neće odustati, podvukao je još jednom i to u dopisu, ili kako ga je nazvao, naručenom tekstu koji je poslao ATV-u. Dukiću, koji, kako tvrde i pravni eksperti za radno pravo, direktno krši Zakon o radu, nisu bili dovoljni ni skandali koji su tresli Miliće, nakon što je u javnosti progovorila radnica koja je pala na poligrafu.

Po njenoj priči, tada je dobila i batine.

"Što se tiče poligrafa, koji sam koristio kao pomoćno sredstvo, kako bih došao do saznanja kada su u pitanju, prije svega, krađe u kompaniji, koristiću ga i ubuduće. Niko od poligrafisanih nije natjeran, niti je poligrafista prihvatio da ih testira bez potpisane izjave, od strane lica koje je pristupilo poligrafskom ispitivanju", istakao je Dukuć.

Prvi čovjek "Boksita" tvrdi i da su radnici mogli da odbiju poligraf. Međutim, u medijima još od tada kruži Dukićevo naređenje, po kojem, onima koji odbiju poligraf, slijedi disciplinski postupak. Na tako nešto, nijedan poslodavac nema pravo, poručuju i iz Saveza sindikata Republike Srpske.

"Sigurno je da niti jedan poslodavac niti može, niti smije da to radi svojim radnicima da bi na taj način vršio pritisak i dolazio do nekih odgovora koji su iznuđeni i iz nekih razloga potrebni njemu. Takva vrsta odnosa prema radnicima je za svaku vrstu osude, to se ne smije raditi, to nema niko pravo da radi osim određenih institucija, ali to je vrlo složena stvar i pitanje kada se i koliko može poligraf koristiti ali nikako u fabrikama, nikako kao sredstvo pritiska na radnike", kaže Ranka Mišić, predsjednik Saveza sindikata RS.

Zbog skandala koji je tresao Miliće, reagovao je i Ombudsman za ljudska prava. Dukiću su poslali preporuku da prestane sa poligrafisanjem radnika, smatrajući takvu praksu mobingom i zastrašivanjem.

"Ombudsmeni podvlače da se u konkretnom slučaju nije vodio krivični postupak niti krivična istraga od strane ovlaštenih organa, nego je poligrafsko testiranje iskorišteno kao metod disciplinovanja radnika, mimo Zakona o radu i drugih opštih propisa koji regulišu oblast radnih odnosa, pa se njegova upotreba može doživjeti kao mobing od strane lica koja su suočena sa dilemom da li da na isti pristanu ili snose posljedice koje mogu ugroziti njihov radnopravni status".

Ombudsmani su poručili i da je poligraf vrlo podložan manipulaciji, i da prema mišljenju stručnjaka postoji niz metoda da se poligraf obmane. Iz Inspektorata Srpske su nam poručili da nije bilo prijava radnika, te da su u proteklom periodu imali tri vanredne kontrole u toj kompaniji. Dukića su još 2015. osudili i iz Asocijacije psiholoških i poligrafskih ispitivanja. Pravnici sa kojima smo razgovarali kažu da se do sada sa takvom zloupotrebom radnog prava nisu susretali. Rajku Dukiću je to sasvim normalna pojava.