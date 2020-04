Dugo putovanje Banjalučanina od Indonezije do kuće: Prespavao sam u šatoru, nemam primjedbi

Put od Indonezije do Banjaluke bio je izazovan i teži nego inače, ali uspio sam da dođem prije nego što se obustave međunarodni letovi, što je najavljeno uskoro.

Za sve što me dočekalo kod nas mogu da kažem samo dobre stvari – od dočeka na granici, načina na koji su mi ljudi pristupili, do pratnje do Banjaluke i uslova ovdje u karantinu gdje sam sada – sve je u najboljem redu i nemam nikakvih primjedbi.

Tako u razgovoru za Srpskainfo ističe mladić iz Banjaluke (ima poznato redakciji) koji se prije nekoliko dana vratio sa juga Indonezije, gdje je radio prethodna četiri mjeseca.

Od tada je smještan u novi karantin za putnike u Srednjoškolskom domu u Banjaluci, gdje su uslovi, kaže, više nego zadovoljavajući.

– Imam svoju sobu, koja je sasvim uredu, hrana mi dolazi u sobu, isto je dobra, svi su ljubazni i dobro su me primili. Iskreno, prijatno sam iznenađen dobrim uslovima ovdje – kaže ovaj mladić koji je pristao da sa nama podijeli svoje iskustvo putovanja sa drugog kraja svijeta i dolaska u Republiku Srpsku u vrijeme pandemije virusa korona.

On je jedan od prvih privremenih stanara trećeg lokalnog karantina u Banjaluci.

Organizovati putovanje kući, kaže, nije bilo baš lako u ovo vrijeme, ali je uspio uz pomoć Ambasade BiH u Džakarti i firme za koju radi, koji su sve to regulisali.

Tamošnji ambasador Mehmed Halilović ga je, kaže, čak sam kontaktirao kad je saznao da se nalazi u Indoneziji i pomogao da se ukrca na avion za Dohu, a pomaže i drugim ljudima iz BiH koji se tamo nalaze.

Neke koji su bili na Baliju je ambasada smjestila u Indoneziji, jer nisu mogli da se vrate u BiH.

On je imao sreće da može da dođe ovim letom. Inače je, kaže, dolazio preko Singapura, ali sada je to nemoguće, jer je Singapur potpuno zatvoren, a uvedene su ogromne kazne za nepoštovanje uspostavljanih mjera.

Iz Dohe je preko Frankfurta došao u Zagreb, gdje su ga pitali na koji granični prelaz u BiH ide, izdali mu potvrdu za kretanje, a do granice je morao taksijem.

– Cijene su iznenađujuće razumne u ovoj situaciji. To sam platio oko 80 KM. Granicu sam prešao pješke i onda su me registrovali i uputili u šator. Tu sam, zaista, jako lijepo dočekan, svi su bili ljubazni i prijatni. Odmah su me pitali da li nešto želim da jedem i pijem, da li mi treba nešto, ponudili mi kafu. Nikakvih problema ili neprijatnosti nije bilo. Tu su me prvi put i pregledali, čak sam i prenoćio u šatoru, ali uslovi zaista nisu loši, toplo je, ujutro sam se i istuširao i sve ostalo. Sve je tamo lijepo organizovano, baš kao i policijska pratnja do Banjaluke. Kada smo stigli u karantin, vraćeni su mi i dokumenti, odmah isti dan je dolazio ljekar da me pregleda, a dolaziće i opet. Sada sam tu, čekam testiranje i nakon toga će mi reći šta i kako dalje – priča ovaj momak.

Situacija u Indoneziji je, kaže, dosta drugačija nego u Evropi. Mada registrovanih slučajeva korona virusa ima, situacija je dosta relaksirana i život se odvija kao inače.

– Sve normalno funkcioniše, ljudi čak ne nose ni maske. Tamo su svakodnevno temperature plus 50, velike su sparine, tako da virus izgleda teže opstaje u tim uslovima, pa nisu ni uvođene neke posebne mjere – ističe naš sagovornik.

Bez obzira na to, dodaje, ovu situaciju kod nas ne shvata neozbiljno i bez pogovora poštuje mjere koje su propisane.

– Ne treba nešto strahovati, ali nije ovo šala, da to olako shvatimo. Ako svi budemo poštovali sve mjere, neće biti problema, a toga treba da bude svjestan svaki pojedinac, da svojim ponašanjem ne ugrozimo nikoga – poručuje ovaj putnik.