Državu čuvaju institucije, a ne pojednici

Rukovodstvo SDS se možda boji da svog aktivistu, koji je ispalio zolju na zgradu u Banjaluci, izbace iz stranke jer bi onda on mogao da propjeva i da ispriča ono što njima ne ide u prilog. To su pretpostavke, ali postoji neka logična veza i moramo da sumnjamo," rekao je Nenad Stevandić, potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske.

Stevandić je u Večernjim vijestima ATV-a ocijenio da je haranga koja je pokrenuta oko tog slučaja stvarana upravo od onih koji su na slikama sa licem koje je ispalilo raketu.

"Da li su oni to znali ili nisu, oni nisu dali objektivan odgovor. Samo u bliskoistočnim zemljama postoje vojna krila političkih partija, poput Hamasa, to nisu evropske vrijednosti i mislim da će za to platiit jako veliku cijenu. Političku i svaku drugu, pa da kažemo i tužilačku, ukoliko se dokaže da imaju veze sa tim, jer mi moramo takve stvari da sasječemo u korjenu i spriječimo bilo kakve incidente tog tipa koje mogu da odnesu ljudske živote i dovedu do velikih sukoba," kaže Stevandić.

On dodaje da se u ovom momentu ne zna da li je postojalo još ljudi sa sličnim namjerama.

"Da li još ima negdje neki čovjek koga je političar iz nekih partija, sada vidimo ko se sa tim bavi, nagovorio da napravi neki drugi incident, možda čak sutra, 5. oktobra. Čim postoje ljudi koji se tim bave mi moramo da sumnjamo i zato je važno institucionalno povjerenje u MUP republike Srpske, jer institucije čuvaju državu. Državu ne čuvaju pojedinci, ne čuvaju je politčki pamfleti i izjave, ne čuvaju plasirane laži ili incidenti, već institucije. Čim je MUP toliko targetiran potpuno je jasno da oni koji napadaju MUP na taj način pokušavaju da ugroze temelje Srpske," naglasio je Stevandić.

Kako kaže rukovodstvo SDS-a je nakon ispaljivanja zolje zahtjevalo održavanje posebne sjednice NS RS, zbog narušene bezbjednosti.



"Slučaj zolja je dokumentovan, nađeni su tragovi, svjedoci, izvršioci i sada će to tužioc da uvede, da kažem, u optužnicu. Ali, ovo što gospodin Mektić priča to je iznošenje tračeva, najbizarnijih stvari sa riječnikom koji nije pristojan. Ttargetiranjem ponovo ministra Lukača, stvara se veliki pritisak i pokušava se napraviti što napetija atmosfera, da bi i najmanja iskrica mogla da izazove plamen," rekao je Stevandić.

On ističe da mi sada dokazujemo koliko smo ozbiljan narod koji ne dozvoljava takve stvari, koji hoće evropske integracije i da se živi normalo i demokratski.

"Sada će postupci građana pokazati svoj nivo svijesti i prepoznavanja ljudi i pojava koje su loše a koje su dobre. Naravno, pokazaćemo i snagu institucija, da možemo da sačuvamo i građanski mir i da ganjamo teroriste, bilo ko su i bilo ko da ih je poslao," kaže Stevandić.

Osvrnuvši se na otkazivanje posjete predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Istočnom Sarajevu, na molbu predsjednik Srpske Milorada Dodika, Stevandić ističe da je to primjer kako se ponašaju državnici.

"Dodikov potez, koji nije htio da izlaže Vučića neprijatnostima, da ga targetiraju predstavnici Saveza za promjene koji su ga vrlo neukusno napali, i Vučićev odgovor, pokazuju kako se ponašaju državnici, odgovorni ljudi koji vode računa o bezbjednosti, miru i demokratiji. S druge strane, potez SzP i njihov odlazak u Beograd, da se na konfernciji za štampu provocira Srbija i Vučić, pokazuje kako se ponašaju nečiji poslušnici, koji izvršavaju tuđe zahtjeve i naređenja. Mislim da su pogriješili i da će biti iskorišteni kao jeftini izvođači radova na destabilizaciji Republike Srpske i da u tome ne samo da neće uspjeti nego će doživjeti i potpuni krah," zaključio je Stevandić.