Državnički potez Milorada Dodika, dio DNS-a se nije držao koalicionog dogovora

U DNS-u je došlo do sukoba dva koncepta i pogrešnoj procjeni izbornog ishoda, kaže prof. dr Radomir Nešković, gostujući u emisiji "Jedan na jedan" na ATV-u.

"U DNS-u je došlo do sukoba dva koncepta. Problem je nastao kada su mladi biznismeni ušli u DNS i rekli su da ulaze da samo pomognu stranku, da neće ništa za sebe tražiti, a čim su ušli tražili su mjesta potpredsjednika i druge funkcije i to su dobili. A drugi je bio problem što su se oni nametnuli lideru stranke koji je držao do njihovog mišljenja. Glavni problem je nastao u pogrešnoj procjeni lidera DNS-a i ljudi oko njega oko izbornog ishoda. Potpisali su sporazum sa Dodikom, ali nisu vjerovali u pobjedu i bili su čvrsto ubjeđeni da će Govedarica biti predsjednik RS, pa da će onda on dati mandat nekom od tih mladih biznismena, pa će DNS snažno ojačati", kaže Nešković za ATV.

On ističe da je suština problem što se dio DNS nije držao koalicionog dogovora i što pojednici radili protiv kandidata.

"Problem je nastao kada se dio DNS nije držao koalicionog dogovora i nije podržao zajedničke kandidate Željku Cvijanović i Milorada Dodika, nego su radili protiv njih", ističe Nešković.

Govoreći o trenutnoj situaciji u DNS-u, on kaže da je lider stranke napravio loše poteze jer je prvo smijenio, pa potom i isključio svog zamjenika, Nedeljka Čubrilovića. Nešković kaže da je to dovelo do "katastrofale" situacije u stranci koje je dovela do pucanje stranke po pola.

Nešković ističe da Čubrilović ima veliku podršku, a da je velika greška raspuštanje banjalučkog odbora stranke.

"Velika je podrška Čubriloviću, a velika je greška raspuštanje banjalučkog odbora. To je kao da sječete granu na kojoj sjedite", kaže Nešković za ATV.

Nešković je rekao da je predsjedavajući Predsjedništva BiH i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, uradio veliku državničku stvar jer nakon izborne pobjede nije krenuo u politiku revanšizma, nego je pozvao sve partije u vlast.

Govoreći u SDS-u, Nešković kaže da su oni napustili koncept jačanja državnosti Srpske.

"SDS je napustio stari koncept jačanja državnosti RS, napustili su stare kadrovi i demokratski procese, a nemaju novi konept i oni lutaju. Sve se svelo na to da "Dodik treba da izgubi izbore da mi dođemo na vlast"", objašnjava Nešković.

On kaže da je SDS na raskrsniti i da treba da odluči kako će dalje.

"SDS je na raskrsnici, ako krenu od nule, novih ljudi, organizacije i koncepta, oni bi mogli da se vrate. Ali nema snage, ni lidera ni ljudi u SDS-u koji bi mogli napraviti preokret", rekao je Nešković.

Komentarišući Sud BiH i njegove presude, Nešković ističe da se srpski političari trude da doprinesu miru u BiH, ali onda dođu presude koje opet dovode do stvaranje mržnje među narodima.