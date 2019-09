Drljača: Sutra reći ne radioaktivnom otpadu

Načelnik opštine Novi Grad Miroslav Drljača izjavio je da je važno što će sa sutrašnjeg protesta iz ovog grada biti poslata zajednička poruka onih koji su na bilo koji način ugroženi usljed namjera Hrvatske da u neposrednoj blizini ove opštine odlaže radioaktivni otpad.

Drljača je ocijenio da je priča o odlaganju radioaktivnog otpada iz Nuklearne elektrane "Krško" došla do epiloga, budući da je za ponedjeljak, 30. septembar, zakazan sastanak resornih ministara Slovenije i Hrvatske u vezi sa dogovorom oko zajedničkog odlagališta na lokaciji Vrbina.

"Važno je da se okupimo na sutrašnjem protestu i kažemo da ne želimo da to bude u našem dvorištu. Važno nam je što su ovaj skup podržali svi koji su na neki način ugroženi", rekao je Drljača Srni i dodao da ima potvrdu da će sutrašnjem okupljanju prisustvovati premijer Unsko-sanskog kantona Mustafa Ružnić i predsjednik Skupštine kantona Agan Bunić.

Prema njegovim riječima, sutra će u Novom Gradu biti i nevladine organizacije i građani iz Lukavca i Tuzle.

"Osim njih, tu će biti načelnici opština i građani opština na čijem je području Park prirode `Una`, kao i iz grada Prijedora", naveo je Drljača.

Drljača je najavio da protestno okupljanje počinje u 11.00 časova na Trgu Mladena Oljače, gdje su planirana kraća obraćanja.

"Na kraju će se obratiti ministar za građevinarstvo, prostorno uređenje i ekologiju Republike Srpske Srebrenka Golić, koja će načelnicima opština Krupa na Uni, Novi Grad, Kostajnica i Kozarska Dubica uručiti zastavu Parka prirode "Una"", naveo je Drljača.

On je podsjetio da je nakon toga planirana šetnja.

"Očekujemo od institucija BiH da nas zaštite jer na to, prema Ustavu, imamo pravo. Ne želimo da naši životi budu ugroženi", poručio je Drljača.

Sutra će u Novom Gradu u vrijeme protestne šetnje, od 12.00 do 12.30 časova, biti obustavljen saobraćaj na magistalnom putu M-4, u dijelu od raskrsnice ulica Miće Šurlana i Mladena Stojanovića do raskrsnice ulica Mladena Stojanovića i Njegoševe, te od Ulice Njegoševe do graničnog prelaza.

Saobraćaj će u toku obustave biti preusmjeren i posebno regulisan.

Hrvatska planira da radioaktivni otpad odlaže na Trgovskoj gori u neposrednoj blizini Novog Grada i svega 900 metara od zaštićenog područja - Parka prirode "Una", čime bi bilo ugroženo oko 300.000 stanovnika u slivu ove rijeke.