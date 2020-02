Drljača: Radioaktivni otpad zbrinjavati tamo gdje je nastao

Načelnik opštine Novi Grad Miroslav Drljača smatra da bi najlogičnije bilo da Hrvatska polovinu radioaktivnog otpada koju je obavezna preuzeti iz Nuklearne elektrane "Krško" skladišti na mjestu gdje je i nastao.

Drljača je rekao Srni da lokacija koju potencira Hrvatska ne zadovoljava tehničke uslove.

"Nas ne interesuje njihovo tumačenje da je to normalno i bezbjedno u svijetu. Možda to i jeste bezbjedno u svijetu, ali, sudeći po tome da Hrvatska insistira na lokaciji Trgovska gora zbog ušteda, da ne plaća Sloveniji, ne možemo biti sigurni da će to biti bezbjedno", naveo je Drljača.

Prema njegovim riječima, Hrvatska nije ispoštovala odredbe međunarodnih konvencija u vezi sa informisanjem BiH, iako oni tvrde drugačije.

"Informacije se skrivaju. Čini mi se da se u medijima plasira samo ono što Hrvatska želi da mi čujemo", kaže Drljača.

On je podsjetio da je prošle sedmice na sastanku koji je u Sarajevu organizovao ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Staša Košarac još jednom potvrđen stav da je neprihvatljiva izgradnja odlagališta radioaktivnog otpada na lokaciji Trgovska gora.

"Јedan od zaključaka je bio da bude formiran ekspertski pravni tim koji će se baviti ovim pitanjem. Mislim da imamo puno pravo da se protivimo", kaže Drljača.

On je naveo da su se učesnici sastanka dogovorili da se u narednom periodu održavaju sastanci u skladu sa potrebama.

"Јa sam ponovio inicijativu da u Novom Gradu bude kvalitetno mjesto za mjerenje radioaktivnosti. To je potrebno kako bi se umirili građani, jer mi ne možemo napamet da tvrdimo da se na planiranoj lokaciji ne dešava ništa, moramo redovno imati podatke", rekao je Drljača.

Nacionalnim programom sprovođenja strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva kao preferentna lokacija za odlaganje radioaktivnog otpada naznačena je kasarna Čerkezovac u opštini Dvor, na samoj granici sa BiH.

Ovaj dokument predviđa da na toj lokaciji bude formiran centar za zbrinjavanje radioaktivnog otpada.

"Oni hoće jednostavno da radioaktivni otpad bace u naše dvorište, i to tako da oni imaju manje rizika i što manje ulaganja", rekao je Drljača.