Draško Stanivuković upitan kao kandidat za gradonačelnika Banjaluke

Dok se u PDP-u i dalje laktaju ko bi mogao da se nađe na mjestu kandidata za gradonačelnika Banjaluke konce bi vrlo je moguće mogli da im pomrse i partneri iz SDS-a. Iz PDP-a danas kažu da žele zajedničkog kandidata što više opozicionih stranaka, ali ni danas ne znaju ko je to.



Jasno je jedino da je Draško Stanivuković, koji je do juče bio glavna opcija upitan. Lider PDP-a danas potvrđuje da bi se na tom mjestu lako mogla naći i Jelena Trivić.

U svojoj jučerašnjoj fejsbuk ispovjesti to je priznao i sam Stanivuković. Naveo je da je spreman da se povuče ukoliko neko ima više šanse od njega.

"Tu su ključni ljudi Jelena i Draško, po odluci Gradskog odbora da li će to ostati ili doći do promjene to zavisi i od Draška i Jelene i odnsa i okolnosti i dogovora", rekao je Branisalav Borenović, lider PDP-a.

Draško Stanivuković je već bivši gradonačelnik iako to nikad nije ni postao, objasnio mu je i lider SNSD-a Milorad Dodik. Jasno je već, kaže Dodik da Stanivukovića neće da izabere ni njegova partija, a kamoli narod.

"Nećeš ti to nikad vidjeti, ti si eks gradonačelnik ne možeš proći ni u svojoj partiji, a da prođeš kod naroda, i oni koji su glasali za tebe vidjeli su koja si luda, niko neće glasati za tebe, ni tvoja partija neće da te kandiduje", istakao je Milorad Dodik, lider SNSD-a.

Iako je sasvim jasno da su sve manje šanse da PDP kandiduje Stanivukovića u SDS-u se još decidno ne izjašnjavaju o kandidatu. Ipak prizanju da je u igri nekoliko imena.

"Imamo više kandidata više mogućnosti po prvi put u Banjaluci pa možemo da biramo između tri, četiri izvanredna kandidata", naglasio je Mirko Šarović, predsjednik SDS-a.

U SDS u ranijim izjavama nisu isključili da bi na tom mjestu mogao da se nađe doskorašnji DNS-ovac Milan Radović. Radović nije danas bio raspoložen da komentatriše ovu temu. Poručio je objaviće kad nešto bude imao.

Na to da bi Trivićki i Stanivukoviću planove mogao pokvariti upravo Milan Radović stiže zapažanje i iz SNSD-a. Dušanka Majkić upravo je prokomentarisala na svom Tviteru da u ratu za kandidata opozicije za gradonačelnika planove može da pokvari Milan Radović uz konstataciju da je samo Igor Radojičić spokojan - on ne kalkuliše on radi.