Draško Stanivuković u parlamentu Srpske "prodaje fore" Margaret Tačer

Draško Stanivuković, poslanik PDP u Narodnoj skupštini Republike Srpske, tokom rasprave o budžetu za narednu godinu, htio je da jednim slikovitim performansom sa čokoladom pošalje poruku kako država od građana uzima novac.

Sve bi možda bilo i duhovito - da cijelu "foru" sa objašnjavanjem poreza preko slatkiša nije ukrao od Margaret Tačer, pokojne britanske premijerke iz osamdesetih godina prošlog vijeka.

Stanivuković je tokom rasprave, doduše, govorio o čokoladi, ne o sladoledu, ali su paralele i računica - skoro pa identični.

"Dragi građani, svaki put kad vaše dijete, član porodice, zaradi za jednu čokoladu i donese kući tu čokoladu, vi tu čokoladu otvorite i odmah od te čokolade uzmete 30 odsto i otkinete, zagrizete i pojedete. Svom djetetu, iako je tu čokoladu ono zaradilo. Kada on se začudi, vi u tom čuđenju uzmete još 30 odsto čokolade i pojedete. Kada vas ono pita zašto vi to radite i jedete njegovu čokoladu koju je on kupio i zaradio, vi kažete – dragi sine, dijete moje, tako radi i država. Od onog što ti zaradiš, ona uzme 60 odsto, a 40 odsto ostane tebi", rekao je Stanivuković.

Izjave mladog Stanivukovića su, očekivano, izazvale podsmijeh na Tviteru.