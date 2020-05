Dragutin Škrebić kandidat SP-a za načelnika Teslića

Socijalista Dragutin Škrebić, najavio je za danas opet svoju kandidaturu za načelnika opštine Teslić.

Zakazao je i konferenciji za novinare, ali nije se pojavio. Predstavile su ga i kandidovale stranačke kolege. To što se kandidat i predsjednik opštinskog odbora nije pojavio na ceremoniji sopstvene kandidature, teslićkim socijalistima nije uopšte čudno.

Nikog očigledno ni ne čudi što je prije nekoliko dana Škrebićeva kandidatura osvanula na društvenim mrežama.

"Gospodin Škrebić je trebao da bude na ovoj pres konferenciji, međutim s obzirom da obavlja funkciju direktora Inspektorata i na ovu čitavu situaciju i epidemiju, nije mogao nikako da dođe. Ali, naravno ovo je tek prvi pres", kaže Dobrila Drinić Malić, potpredsjednik SP-a OO Teslić.

Tako su, umjesto Škebića, njegovi najbliži saradnici, poručili da su nezadovoljni stanjem u Tesliću i da imaju plan za ekonomski oporavak te lokalne zajednice. Uz Škrebića su i mladi socijalisti, koji su ukazali na neke od problema te populacije.

"Trenutno mladi ljudi imaju slabo gdje imaju i izaći, da budemo jasni. Kulturni centar neki da bude ili nešto da vide. Vidimo i kino da nedostaje", rekao je Duško Petrović, predsjednik Aktiva mladih SP-a OO Teslić.

Socijalisti kažu, uzdaju se da će vrh SNSD-a pružiti podršku njihovom kandidatu.

Međutim, kako ATV nezvanično saznaje, na stolu je već bio dogovor i sa lokalnim SDS-om. Da je razgovora bilo, nije potvrdio, ali ni negirao načelnik Teslića.

"To je pitanje za predsjednika OO SDS-a, nije pitanje za mene", rekao je Milan Miličević, načelnik opštine Teslić.

A, Milan Kasapović, predsjednik teslićkog SDS-a danas se nije javljao na telefon. Kako ATV nezvanično saznaje, Miličević je svojim saradnicima već rekao da se neće kandidovati za načelnika Teslića.

Danas to ipak ne otkriva, te poručuje da će to biti odluka koju će opštinski odbor SDS-a saopštiti kada za to dođe vrijeme. U kandidaturi Škrebića ne vidi ništa neobično i dodaje da je to legitimno pravo svake političke partije.