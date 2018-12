Stručnjak za bezbjednost Dževad Galijašević ocijenio je da je Davor Dragičević postao megafon sarajevskih islamističkih krugova, jer šalje poruku da Srbija i specijalne veze, koje su garantovane Dejtonom nemaju nikakvu ustavnu snagu.

Povodom izjave Dragičevića za sarajevske medije "šta Vučić ima da traži ovdje i da će u Srbiji dobiti šta treba", Galijašević je rekao Srni da je Vučić posljednja osoba koju bi trebalo da proziva, jer je pokazivao empatije i smirivao političke kvalifikacije na njegov račune.

On je istakao da je Vučić u Srbiji dobio šta treba, a to je podrška srpskog naroda jer niko odavno nije na ovaj način ostvario političkog jedinstvo i sposobnost da Srbiju ekonomski stabilizuje.

"Srbija je dobila preko Vučića jednu posebnu vrstu i geopolitičke stabilnosti i komunikacije koje je ostvarila na istoku i zapadu. Vučić je na najbolji način predstavio interese Srbije i šta o tome može da govori neko ko nema pojma o geopolitičkim procesima i putu na kome se nalazi. Srbija je na dobrom putu i to je dobro za Balkan", rekao je Galijašević.

On je napomenuo da su se i predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović i premijer Radovan Višković uvijek pozivali na okolnosti da je Dragičević imao tragediju i da iz te tragegije crpi svoje pravo da tako govori.

"On nema pravo da ovako govori. Niko nema pravo da poštene ljude, najbolje policajce poput Dragana Lukača, napada da bi oslabio Ministarstvo unutrašnjih poslova. Republika Srpska nema druge oružane sile, nema drugog instrumenta odbrane svog teritorijalnog integriteta i ustavnog položaja osim MUP-a", rekao je Galijašević.

On je poručio da je onaj ko napada MUP Republike Srpske "neprijatelj Republike Srpske i nije bitno kakve lične razloge ili tragedije za to koristi".

Galijašević je ukazao i na političku dimneziju te priče, jer je Srpska suočena sa činjenicom da su muslimanske stranke u Sarajevu donijele odluku da prekrše zakon o formiranju Savjeta ministara, da ne žele da ga formiraju, čime je zaustavljen proces imenovanja u bezbjednosnim agencijama.

"U Sarajevu je izvršen državni udar. Ne može Davor Dragičević biti pokriće za izvršeni državni udar u Sarajevu u kome je nezakonito produžen mandat jednom poslaniku Denisu Zvizdiću koji ide po svijetu, širi lažne priče i prilično uličarski napada predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Milorada Dodika", rekao je Galijašević.

On smatra da ne može Dragan Mektić i dalje da nastupa kao ministar bezbjednosti u Savjetu ministara i napada Srbiju tvrdeći da je u Banjaluku poslala policiju, kao da se može poslati "ispod zemlje, ispod vode, ispod bilo kakvog radara".

"Srbija nema potrebe da šalje bilo kakvu policiju u Republiku Srpsku koja ima MUP sposoban da odbrani teritorijalni integritet i suverenost Srpske garantovanu Ustavom i da zavede red", istakao je Galijašević.

On je podsjetio na poziv šefa delegacije EU u BiH Lars Gunar Vigemarka da se vlasti uzdrže, što smatra najvažnijim problem jer ne vode političke vlasti u Republici Srpskoj istragu o smrti Davida Dragičevića već Okružno tužilaštvo u Banjaluci.

"To je ono tužilaštvo, onaj pravosudni sistem koji su stvorili i kontrolišu stranci. To je najlošiji pravosudni sistem na planeti, najgori pravosudni elementi sabrani na jednom mjestu, a slabljenje Republike Srpske je njihov osnovni politički i geopolitički cilj", ocijenio je Galijašević.

Govoreći o pozivu na ubistva pripadnika MUP-a Republike Srpske koji je na svom Fejsbuk profilu napisao izvjesni Mihael Vasiljević, Galijašević kaže da je to lažni profil iza koga se kriju pojedini bošnjački operativci Obavještajno-bezbjednosne agencije BiH.

"Mislim da je to muslimanska priča iz Sarajeva. Nema Srbina koji bi to napisao. Nije teško prepoznati rukopis lažnog profila. To definitivno nije mogao napisati Srbin", istakao je Galijašević.

Prema njegovim riječima, MUP Republike Srpske je nastao u srpskom narodu, ne tuče srpski narod, čak do određene mjere prima i udarce, ali zna gdje je granica na kojoj se moraju štiti interesi Srpske, njene političke i ustavne pozicije.

"Te pozicije su ugrožene i zato se koristi jedna privatna tragedija i dobro je da taj predmet ide u Sarajevo, jer je odavno postao složena obavještajna operacija koju koriste i zapadne i sarajevske obavještajne službe", smatra Galijašević.

On je napomenuo da je OBA najveći neprijatelj Republike Srpske i da je potpuno mimo kontrole.

"Sva kontrola pretraživanja je u stvari dirigovana iz Sarajeva, direktno iz tog antisrpskog centra koji se zove Obavještajno-bezbjednosna agencija", rekao je Galiješvić.

Napadi na MUP Republike Srpske, prema ocjeni Galijaševića, dirigovani su politički, a ciljevi su njegovo slabljenje, reformisanje policije, a time i slabljenje Srpske, a glavni cilj je MAP, odnosno da se u jednom tehničkom, nelegalno produženom mandatu Savjet ministara donese odluku o godišnjem izvještaju za MAP i praktično prihvati ponudu Zapada da BiH uđe u NATO.

Davor Dragičević je u intervjuu za sarajevsku TV 1 izjavio da će predsjednik Srbije Aleksandar Vučić "dobiti šta treba", prenose beogradski mediji.

On je povodom toga što je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić demantovao informacije da su među policijskim snagama na Trgu Krajine bili i pripadnici policije Srbije, rekao: "Šta Vučić ima da traži ovdje? Ko je on? I on će tamo /u Srbiji/ dobiti šta treba".