Dragan Bogdanić kandidat za načelnika opštine Teslić

Dragan Bogdanić je kandidat SNSD-a za načelnika Teslića. To je danas i zvanično potvrdio lider SNSD-a Milorad Dodik. Pred ovom opštinom su kaže važni infrastrukturni projekti, koji se mogu realizovati samo u saradnji lokalne i republičke vlasti.

"To su prije svega projekti za obilaznicu koju trebamo da uradimo ovdje. Ja mogu da obećam tu obilaznicu, da će u idućoj godini biti početa i završena. I, naravno, ono što je projekat svih projekata, to je kvalitetna komunikacijska povezanost grada sa auto-putem, neka vrsta brze ceste i toplifikacija, jer ovaj grad ima prirodne pretpostavke. Sve su to projekti koji vrijedi više desetina miliona maraka", istakao je Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a.

Aktuelno opštinsko rukovodstvo, kaže Dodik, nikada nije zatražilo da se ti projekti realizuju bez obzira na to što su značajni za život Teslićana. Poručuje i da se sa pozicije lokalnih načelnika, ne mogu voditi globalne politike. Pozvao je i koalicione partnere sa republičkog nivoa da se okupe i podrže Bogdanićevu kandidaturu.

"Mi ćemo poštovati svaku njihovu odluku, osim da direktno ili indirektno budu u podršci kandidatima iz opozicije. To smo ranije rekli. Svako onaj ko da podršku SDS-u i PDP-u mora da računa da će svi njihovi kadrovi iz te opštine izgubiti svoje pozicije i to smo već počeli da rješavamo u samom Prijedoru", izjavio je Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a.

Teslić važno povezati sa republičkom vlašću poručuju iz vrha SNSD-a. Svoj put u ovoj opštini kažu strpljivo gradimo. Tesliću je potrebna ozbiljna politička struktura koja će se ostvariti pobjedom SNSD-a na lokalnim izborima i moći da komunicira sa vlastima na nivou Republike Srpske i kandiduje neophodne programe,poručuju prvi ljudi SNSD-a.

"Što se tiče opštih izbora vi znate da mi ovdje pobjeđujemo, ali na lokalu se dese zakulisne igre. Vjerujemo u dobru volju građana Teslića, koji žele da žive u Tesliću koji će biti napredan, razvijen, koji će biti grad sa riješenim problemima koji posebno proteklih godina ostaju neriješeni. M ismo tu kao ponuda politička koja to može da uradi za ovaj grad i ove građane", rekla je Željka Cvijanović, potpredsjednik SNSD-a.

"Mislim da je krajnji trenutak da ovo promijenimo, da SNSD napravi bolju komunikaciju sa svojim koalicionim partnerima, promijeni neke stvari unutar same organizacije ida ćemo biti najjača politička partija na izborima 2020.godine", rekao je Zoran Tegeltija, član Izvršnog komiteta SNSD-a.

Da se u Tesliću treba raditi punom parom svjestan je io Dragan Bogdanić. Pokazaćemo kaže da može i drugačije.

"Ja mislim da u narednom periodu biće dovoljno vremena da se dođe do svakog čovjeka u Tesliću i da muse objasni da su ovi projekti koji će Teslić uvesti u 21 vijek, koji će dati mogućnost da ovdje ljudi rade, opstaju, razvijaju se", kaže Dragan Bogdanić, predsjednik OO SNSD-a Teslić.

Nemamo nervozu, znamo šta nudimo građanima i znamo da će oni to sigurno prepoznati. To što nisu prepoznali u nekom prethodnom periodu, zapravo pokazuje da je došlo vrijeme da se u Teslićuokrene novi list, poručili su iz SNSD-a.