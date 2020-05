Dozvoljen rad bazenima, velnes i spa centrima

U Republici Srpskoj dozvoljen je rad bazenima, velnes i spa centrima, ali uz poštovanje mjera zaštite, odlučio je Republički štab za vanredne situacije. Za novi početak pripreme su uveliko u toku, kažu iz banjalučkog velnes centra. Kažu i to da gosti moraju biti spremni na određene promjene i nove uslove boravka u velnes, spa centrima i bazenima.

"Kao što vidite mi smo u pripremi i to je krenulo. Moraće biti distanca, moraće biti dezinfekcija na ulazu i obuće i ruku, u principu kao i svagdje do sada što ste mogli da vidite. Ležaljke smo već poredali to neče biti kao ovih godina, moraju biti odvojene dva ipo metra", kaže Neda Kalamanda, portparol velnes centra u Banjaluka.

Za razliku od velnes centara koji se tek pripremaju za rad, butici posluju već dvije sedmice. Vlasnici kažu da je obim posla znatno smanjen jer im problem stvara to što nije dozvoljeno da kupci robu probaju u kabinama. Na sastanku sa gradonačelnikom Banjaluke Igorom Radojičićem trgovci su iznijeli svoje probleme, a sada se nadaju da će mjere biti ublažene kako bi mogli prevazići krizu. U tom pravcu osnovali su i Udruženje malih trgovaca koje planira organizovati manifestaciju koja će privući kupce u Banjaluku.

"Naša ideja je da se udruže poslodavci, trgovci i ugostitelji pa da kroz razne popuste privučemo, kako naše sugrađane tako i goste iz okolnih gradova", kaže Ognjena Šulan, vlasnica butika.

Muku sa manjkom posla muče i konobari. Od kada su kafići ponovo otvoreni obim posla stoji na istom nivou.

"S obzirom na rasprostranjenost ugositeljskih objekata u Banjaluci, odnosno na količinu ugostiteljskih objekata na ovako malenom prostoru biće jako teško uz donesene mjere prevazići sadašnju situaciju, jer nam se obim posla smanjio više od 50 odsto", kaže Branko Popović, konobar.

Republički štab za vanredne situacija izdao je Institutu za javno zdravstvo uputstvo da organizuje način rada bioskopa, pozorišta i čitaonica, kako bi se mogućnost zaraze svela na minimum. Takmičarske aktivnosti sportskih organizacija i sportista zabranjuju se do 8. juna, a sva javna okupljanja u grupama većim od 50 lica strogo su zabranjena.