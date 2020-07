Dorić: Možda i nećemo ulagati žalbu na odluku CIK o nazivu

Centralna izborna komisija odlučila je da Socijalistička partija Srpske nema pravo da ovaj naziv koristi u izborne svrhe. U SPS kažu da će tek u narednom periodu odlučiti da li će posegnuti za pravnim lijekovima ili će postojećem nazivu dodati i izborni slogan.

Generalni sekretar SPS Andrea Dorić kaže da je odluka CIK-a djelimično i očekivana, te da će SPS tek odlučivati o narednim koracima.

- SPS je dobio Odluku CIK o utvrđivanju prava korištenja naziva za predstojeće izbore, na šta imamo pravo žalbe, ali nije definitivno da ćemo to i učiniti. Јedno od rješenja je da nadogradimo naziv pod kojim ćemo djelovati na lokalnim izborima 2020. godine. To smo ranije već imali kao temu razgovora tokom priprema za izborne aktivnosti, a plan je bio da u naziv ide i naš izborni slogan. Druga opcija je svakako žalba Apelacionom odjeljenju Suda BiH. Prema dosadašnjoj praksi i kriterijumima, to bi veoma izvjesno značilo zadržavanje postojećeg naziva partije, ali to su sve rješenja o kojima tek treba da odlučimo - istakla je Dorićeva.

Dorićeva se takođe osvrnula na činjenicu da je CIK odluku donio i na osnovu podnesaka Socijalističke partije i Socijalisti - SPS.

- SPS raste, jača i radi zajedno sa narodom, a drugi neka se bave osnivanjem fiktivnih partija i pisanjem podnesaka. Činjenica je da na kraju to ipak neće uticati na izborni rezultat - kaže Dorićeva.

U SP su već ranije najavili da će svim pravnim sredstvima osporavati formiranje i postojanje SPS koji je formiran nakon poslednjeg raskola među socijalistima.

Tada su poslanici SP u NSRS tražili smjenu predsjednika Petra Đokića sa pozicije ministra, te njegovu ostavku sa mjesta predsjednika partije, a onda je osnovana nova partija, koja je već u nastajanju, zajedno sa banjalučkim, preuzela veliki dio lokalnih odbora SP.

Đokićevoj SP uoči predstojećih izbora ne predviđaju cenzus u najvećem gradu Srpske, a ostaje još da se vidi šta će biti rezultat istražnih radnji pravosudnih organa u istragama protiv Đokića, kao i sa inicijativama prema Vladi Srpske za njegovu smjenu sa mjesta ministra rudarstva i energetike Republike Srpske.