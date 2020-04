Donja Gradina - mjesto sjećanja gdje tišina govori više od bilo kakve riječi

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik istakao je da je Donja Gradina mjesto sjećanja na velika stradanja u koncentracionom logoru Jasenovac, ali i mjesto tišine gdje nisu potrebne nikakve riječi, jer tišina govori više i jače od bilo kakve riječi.

"Za ovo stradanje nema riječi, jer sjećanje na zločin u kojem su žrtve nevini ljudi, civili, djeca svaki put nas istovremeno i zaprepasti i sablazni i rastuži. Zlodjela nad Srbima koja su počinile ustaše i NDH niti možemo niti smijemo zaboraviti, jer svaka nevina žrtva, posebno dječija, uvijek boli. Te rane nikada ne mogu zacijeliti", istakao je Dodik povodom 75 godina od proboja posljednje grupe logoraša iz koncentracionog logora Jasenovac.

Činjenica da je neko presuđen na mučeničku smrt samim svojim rođenjem, samo zato što je druge vjere i nacije, naglasio je Dodik, samo po sebi je zločin, saopšteno je iz kabineta srpskog člana Predsjedništva BiH.

On je naveo da su Donja Gradina i Jasenovac svjedoci najmračnije istorije koju je ispisala nekadašnja NDH sa željom da istrijebi Srbe, Rome i Jevreje sa ovih prostora i to samo zato što su to što jesu i što nisu pristali da budu sluge okupatora.

"Zato nikada ne smijemo zaboraviti nevine žrtve i naša je obaveza da sa dužnim poštovanjem čuvamo uspomenu na te nevine stradalnike kako radi njih samih tako i radi budućih generacija. Isto tako ne smijemo zaboraviti nikada ni ko su njihovi dželati, ali uprkos svemu moramo skupiti snagu i gledati u budućnost, jer je srpski narod spreman na praštanje sa namjerom da gradi bolji i napredniji život sa svojim sunarodnicima", poručio je Dodik.

Dodik je podsjetio da je srpski narod najviše stradao u proteklim ratovima i njemu nisu potrebni nikakvi novi sukobi i osvete, te poručio da sramni pokušaji revizije istorije nikada neće proći.

"Mi smo opredijeljeni za mir i bolju budućnost, a zločine nad našim narodom ne smijemo i ne želimo da zaboravimo. Nama ne trebaju osvete i ratovi, niti želimo da živimo u prošlosti, ali istinu o zločinima nećemo ni prećutati ni kriti", poručio je Dodik.

Dan sjećanja na žrtve Jasenovca obilježava se 22. aprila, kada je 1945. godine izvršen proboj posljednje grupe logoraša.

Dana 21. aprila 1945. godine brojno stanje logoraša iznosilo je 1.073. Ustašku likvidaciju Koncentracionog logora Jasenovac uspjelo je preživjeti ukupno 169 logoraša.