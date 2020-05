Dom učenika prihvata oboljele iz SC "Nikola Tesla" u Banjaluci

Dobojski Đački dom postaje karantin za osobe pozitivne na Kovid 19, koje su bez simptoma, ili sa lakšom kliničkom slikom.

Prvi korisnici biće 22 zaražena iz dobojske regije, koji su trenutno u banalučkom Studentskom centru "Nikola Tesla". Pripreme za njihov smještaj traju protekla tri dana. Dom je danas dezinfiovan, a tim iz Teslićaje prvi, od tri, koji će u dežurstvo.

"Zravstevni nadzor vode timovi koji su formirani iz zdravstvenih ustanova JU "Dom zdravlja" Teslić, JU "Doma zdravlja" Doboj i Opšta bolnica "Sveti apostol Luka", rekao je Zoran Blagojević, koordinator za zdravstvena pitanja.

Timovi će se smjenjivati, a posao im neće biti lak. Zadatak je da virus ne izađe iz doma. Čeka ih dežurstvo od 12 časova u posebnoj opremi.

"Mora biti vojnička disciplina to je ono što se očekuje od radnika, nema popuštanja jasno su propisane procedure. Postoje brošure za oblačenje odijela od momenta kad radnik dođe na posao, do momenta skidanja odijela, moraju se postaviti jasno crveni i plavi koridori, to su prljavi i čisti putevi kuda se dopremaju pacijenti", istakao je Dragoslav Topić, direktor Studentskog centra "Nikola Tesla".

Zamjena posteljine, čišćenje prosotorija, sve je posebno definisano. Tepisi će biti zamijenjeni materijalima koji se lakše dezinfokuju. I hrana će se dopremati po jasno utvrđenim pravilima.

"Zbog specifičnosti bolnica će praviti lanč pakete to jest obroke, oni moraju biti posebno odvojeni posebno pakovani i dostavljani pacinentima koji su pozitivni, što manje kontalta, što se tiče ishrane, imaće bolničku ishranu", naglasio je Boris Jerinić, gradonačelnik Doboja.

Dom ima po 27 kreveta na tri sprata. Za početak će u funkciji biti jedan sprat. Za sada je najstariji korisnik koji će se useliti u regionlni karanitn 1965. godište, najmlađi 2012.