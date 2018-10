Dokumenti o računima Igora Dodika lažni VIDEO

Pojedini mediji danas su objavili informaciju da Igor Dodik, sin predsjednika Milorada Dodika, ima "određenu sumu novca na tajnom računu u Rusiji!

U dokumentaciji koji su objavili, postoje podaci o dva različita računa, sa podacima koji se ne poklapaju

Prvi dokumet zove se Ugovor o otvaranju računa za posebne namjene u domaćoj valuti (rubljama), za formiranje fonda kapitalnog remonta.

Prva nelogičnost je u imenu bankara Sber banke koji otvara račun. Ime je u ženskom, a ime po ocu u muškom rodu. Drugo, pravno lice koje otvara račun je firma koja se bavi stanogradnjom, a zove se “Fruit Eko”, kao firma Igora Dodika iz Podgradaca, koja se bavi voćarstvom.

Prije imena klijenta, koji je u dokumentu naveden kao Igor Dodik, piše još jedno prezime, i to rusko prezime muške osobe.

Takođe, klijent koji je sklopio ugovor o otvaranju računa sa Sber bankom ima i lični dokument Ruske Federacije, odnosno klijent je ruski državljanin, što se jasno vidi u dokumentu. Dokument ne sadrži broj Ugovora, kao ni podatke o pravnom licu koje otvara račun. U dokumentima ne postiji potpisi klijenta.

Na kraju prvog dokumenta nalazi se adresa građevinske firme navedene pod nazivom “Fruit Eco”, a na toj adresi se ne nalazi nijedna kompanije, već je u pitanju stambeni blok. (po ruskom zakonodavstvu, komopanije ne mogu biti otvorene ni registrovane u stambenim zgradama).

Drugi dokument je zapravo potvrda o stanju štednog računa, u kojoj piše da se , na dan 26.jun ove godine, na računu nalazi određeni iznos novca, tačnije oko 670.366,322,47 ruskih rubalja. U ovom dokumetu piše isti broj lične karte kao u prvom dokumetu, samo što, za razliku od prvog, ime Igora Dodika napisano je bez prezimena druge osobe ruskog porjekla. Takođe, potvrda o stanju računa se, po ruskom zakonodavstvu, ne može izdati trećem licu.

Brojevi računa u jednom i drugom dokumentu se ne podudaraju. Ne podudaraju se ni odjeljenja Sber banke (jedno je u gradu Tomsk, a drugo u Voronježu.

"Meni je zaista žao da postoje ljudi koji se bave ovakvim stvarima, falsifikatima i monažama, a pri tom vrlo nevješto to rade. Ja želim da kažem da je ovo jedna bezočna laž o meni i mojoj porodici koje pokušavaj već duže vrijeme da nas oblate. Ja ću svakavko da iskoristim svoje pravo i tužim sve one koje su to izmislili i one koji su prenijeli ovu informaciju i odlučno još jednom demantujem sve ove navode koji su se pojavili oko mene i računa u Rusiji", rekao je Igor Dodik za ATV.

Da postoje mnoge nelogičnosti u pomenutom ugovor može se zaključiti iz sljedećeg:

1. Kompanija Igora Dodika „FRUIT ECO" koja je navedena u Ugovoru ne može sklopiti ugovor takve vrste, jer ovo je Ugovor o otvaranju specijalnog bankarskog računa radi formiranja fonda kapitalnog remonta. Ugovor takve vrste je specifičan. Vlastnik takvog računa može biti SAMO udruženje vlastnika stambenih zgrada, zadruga za upravljanje stambenom zgradom ili upravna organizacija za vršenje upravljanjem stambenom zgradom. To znači da kompanija Igora Dodika prema zakonu ne može sklopiti takav ugovor.

2. Prema Zakonodavstvu RF, kako bi strano lice potpisalo ugovor sa ruskom bankom, strano lice mora imati registrovano na teritoriji RF odeljenje, a podatke o tome moraju biti u registru pravnih lica i poreznih organa RF. Međutim, ni jedan registr ne sadrži informacije o bilo kojom registrovanom na teritoriji RF odeljenju Igora Dodika.

3. Broj ugovora ne može biti pročitan, zbog toga nije moguće da se dobije zvanična potvrda ove informacije od strane banke.

4. Naziv banke zvuči kao „OAO Sberbank Rossii", ali prije tri godine naziv je promijenjen na „PAO Sberbank". Ugovor je sklopljen 2018. godine, što znači da nije moguće da pravni naziv banke u 2018. godini bude „OAO Sberbank Rossii"

5. U ugovoru je očigledno da ime Klijenta „Igor Dodik" je dodato u PDF-redaktoru umjesto imena neke druge osobe (koje je djelimično ostalo napisano, ali tekst ne može biti tačno pročitan).

Naziv kompanije i broj pasoša Igora Dodika su takođe očigledno dodate u PDF-redaktoru.

6. Svaki ugovor obavezno mora sadržati rekvizite banke. Međutim, u članku 8. ovog Ugovora nema nikakvih zvaničnih rekvizita kompanije (kao što je INN, OGRN), umjesto njih su prazna mjesta, najvjerovatnije da je original Ugovora sadržao te podatke, ali oni su bili izbrisani kako ne bi bilo moguće da nađemo realnu kompaniju Klijenta.

7. Na adresi, koja je navedena kao adresa kompanije, nalazi se stambena zgrada, gdje danas nema nikakvih organizacija. Prema Zakonodavstvu RF kompanije ne mogu biti registrovani u stambenim zgradama.

8. Broj računa prema ovom Ugovoru ne podudara se sa brojem koji je naveden u potvrdi o stanju računa. Isto tako se ne podudaraju odeljenja banaka (Ugovor je bio sklopljen u Moskvi, a potvrda je izdata u Centralnoj Rusiji, najvjerovatnije da je u Voronežu).

9. U Ugovoru odsustvuje potpis Igora Dodika (uopšte nema ni jednog potpisa Klijenta). Od strane Sberbanke je navedena osoba „Požarnikova Nataša Jevgenjevič" (najvjerovatnije da je ime bilo korigovano jer se miješaju imena ženska i muška, ime i prezime na početku i na kraju ugovora se ne podudaraju). Od strane banke je potpisano rukovodiocem Tomskog odjeljenja što takođe nije moguće u takvom ugovoru.

Osim toga, potvrda o stanju računa ne može biti izdata za treću stranu u skladu sa zakonodavstvom RF (za ovo je potrebna, na primjer, sudska odluka), u suprotnom slučaje to je krivično djelo.