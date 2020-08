Dokument dostavljen Vučiću od ranije poznat svima

Dokument koji je poslat Aleksandru Vučiću, od ranije je poznat svima, jasan je srpski član predsjedništva BIH. U njemu, kaže Milorad Dodik, stoji ono što se nalazilo u zaključcima Narodne skupštine i stavovima Vlade o statusu Republike Srpske i antidejtonskom ponašanju visokog predstavnika, međunarodne zajednice i Ustavnog suda. Najavio je da će ga poslati i predsjedniku Hrvatske Zoranu Milanoviću, liderima PDP-a i SDA, Branislavu Borenoviću i Bakiru Izetbegoviću, koji imaju isti - “sumnjičavi" stav kada je riječ o ovom dokumentu.

Čudi ga, kaže, toliki interes za predstojeći sastanak rukovodstva Republike Srpske sa Vučićem, koji je najavljen za srijedu, s obzirom na to da su ovi sastanci redovni i u kontinuitetu se održavaju u Beogradu ili Banjaluci.

"Prošle godine je Vlada Republike Srpske i pretprošle i prethodnih godina donosila razne stavove i zaključke u vezi sa statusom Srpske i gospodinu Vučiću je proslijeđeno samo ono što je zvanični dokument Narodne skupštine objavljen u Službenom glasniku Republike Srpske i mogli su svi da to uvide pa i sam Borenović koji tvrdi da je on nešto sumnjičav. On je sumnjičav prema radu Narodne skupštine, a nije sumnjičav prema radu britanske obavještajne službe koja je u funkciji promocij takvih kao što je on. Ono što se nalazilo u zaključcima NS RS i stavovima Vlade oko statusa Srpske i antidejtonskog ponašanja visokog predstavnika medjunarodne zajednice i Ustavnog suda je dokument koji je dostavljen Vučiću", izjavio je Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH.

Upravo to je glavna tema sastanka rukovodstva Srpske i srpskog predsjednika koji je rekao da je pročitao dokument i da će uvijek saradjivati sa Republikom Srpskom. Nakon što je Vučić objavio da će se sastati sa zvaničnicima Republike Srpske, brže bolje su se oglasili iz SDA sa porukom da Srbija nastavlja agresiju na BIH povezivanjem Kosova s Republikom Srpskom. Stigao im je i odgovor.Aleksandar Vučić smatra da

rukovodstvo Bošnjaka na silu pokušava od prijatelja praviti neprijatelje i to nije od juče.

"To rade već dugo vremena. Ne od juče. Ja im neću biti neprijatelj šta god radili i kako god se ponašali. Ovo je potpuno besmisleno. Ono za te tvrdnje nemaju ni jedan jedini dokaz. Apsolutno ništa", izjavio je Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije.

Da žestoka reakcija iz Sarajeva nije potrebna , poručuje i Milorad Dodik.Dokument je kaže masovno komentarisan u Federaciji iako je nekoliko godina veoma vidljiv, transparentan i ništa posebno nije dodato. Bas poput Izetbegovića, negativan stav stiže i od Branislava Borenovića. Oni sve napadaju iz ofsajda kaže Dodik a ne znaju ni o čemu se radi.

Borenović, Mladen Ivanić i drugi iz PDP-a i SDS-a vode izdajničku politiku u kontinuitetu, što nije ništa nepoznato, poručuje Dodik.

"Moje je kao izabranog predstavnika srpskog naroda da poštujem odluke Narodne skupštine Republike Srpske, njihove zaključke i da po zaključcima postupam. Borenovićevo to nije, jer da je htio ne bi dozvolio da njegova partija glasa za promjenu poslovnika u parlamentu BiH i nekih drugih stvari koje su išle direktno na štetu Republike Srpske. On sada nekom smišljenom pozom zainteresovanog, pokušava nešto da kaže", dodaje Dodik.

Republika Srpska hoće da sarađuje i razgovara, ali nema sagovornika ni za jednu temu u BIH, poruka je predsjednika Srpske. BiH bi, kaže, mogla biti uspješna da se poštuje Ustav i izvorni Dejtonski sporazum, ali sada smo, nažalost, bezuspješni i nevidljivi.

Svaki put kada imate neku frakciju u SDA koja je digla glavu protiv Bakira Izetbegovića on izađe i priča da je loše stanje u Republici Srpskoj, poručila je Cvijanovićeva za ATV.

"Nemate vi sagovornika da sjednete za sto i kažete, slušaj, od ovog građani moji i tvoji bolje će da žive, ovo znači povećanje toga, ovo znači veći izvoz. Nemate. Tamo je sve zakopčano kao tijesna košulja. Samo BIH i BIH. Ja kad kažem, ljudi ne može tako nije nadležnost, kaže ruši državu, kako rušim državu? Zato što kažem da poštujem Ustav", rekla je Željka Cvijanović, predsjednik Republike Srpske.

Srpski član Predsjedništva BiH rekao je ranije da su vlasti Srpske predsjedniku Srbije dostavile dokumente u kojima, ukazuju na antidejtonsko ponašanje visokog predstavnika medjunarodne zajednice u BiH. Dodik je poručio da su time htjeli da pokažu da zapadne zemlje imaju dvostruke aršine o pitanjima Republike Srpske i Kosova.