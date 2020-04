Doktorica Verhaz: Sa ovom situacijom nije se više šaliti!

Antonija Verhaz, načelnik klinike za infektivne bolesti UKC-a Republike Srpske, kaže za ATV da se sa ovom situacijom nije više šaliti i da sve mjere treba najozbiljnije shvatiti i provoditi.

"Od 5. marta kada se pojavio prvi pacijent, naša klinika je pretvorena u Kovid bolnicu. Nju imaju sve zemlje u regionu i one se bave samo pacijentima zaraženim virusom korona. Mi smo bili optimistični, osam nedjelja je trajala pandemija, nadali smo se da će doći do smanjenja oboljelih. Ipak, došlo je do eksplozivnog rasta oboljelih. Primijetili smo da se u posljednje sedmice javljaju izuzetno teški pacijenti na našu kliniku. Od 5. marta prošlo je oko 400 pacijenata, a broj pregledanih je mnogo veći. Broj otpuštenih je negdje oko 280", kaže doktorica Verhaz i dodaje:

"Ono što nas zabrinjava je što se u posljednje dvije sedmice javljaju izuzetno teški pacijenti. U klinici je trenutno 55 osoba koji se bore za život. Radi se o vrlo ozbiljnim pacijentima inficiranih koronavirusom. To su većina pacijenata koji imaju komorbiditetna stanja. Imaju šećerne bolesti, povišen krvni pritisak, imaj onkoloških pacijenata itd. Ishod liječenja ovakvih pacijenata je neizvijestan, a prognoze su ozbiljne. Zbog toga što mi nemamo za ovo liječenje specifičan lijek. Liječimo simptomackom terapijom, antivirusni lijekovi su u domenu eksperimentalne terapije", kaže Verhaz za ATV.

"Stalno podvlačimo da za ovo nemamo terapije. Jedina mjera koja je najbolja je socijalno smanjiti kontakt. Izolovati se i pratiti sve ono što epidemiolozi preporučuju. Nekada možemo po društvenim mrežama da čujemo pojedince koji govore da sve ovo ne postoji i da je ovaj virus izmišljen. Surova realnost je da ovaj virus postoji i da je epidemijska situacija kakvu pratimo. Sa ovom situacijom nije se više šaliti, sve mjere treba najozbiljnije shvatiti i provoditi".

Na pitanje od čega ljudi umiru, doktorica Verhaz objašnjava:

"Neki pacijenti će da umru od infekcije koronavirusom tako što će obostrana bronhopneumonija dovede do zatajivanja respiratorne funkcije. Oni će završiti na respiratorima, a tada je ishod neizvijestan. Kod drugih pacijenata koji imaju pridodata udruženja oboljenja, oni će umrijeti od pogoršanja osnovne bolesti, i za njih će se reći da su umrli uz virus korona".