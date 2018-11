Dodika će i dalje obezbjeđivati pripadnici MUP-a Srpske

Predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Milorada Dodika i dalje će obezbjeđivati pripadnici MUP-a Srpske, potvrdio je to ministar Dragan Lukač.

Nakon što je odlazeći ministar bezbjednosti Dragan Mektić rekao da bi za taj posao, od sada, trebalo da bude zadužena Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH, Lukač poručuje da od toga nema ništa i da u tome jedino Mektić vidi problem. Ministar unutrašnjih poslova Srpske objašnjava da Zakon o direkciji omogućava da ljudi koji su do sada bili pratioci Milorada Dodika to i ostanu.

Posebno jer, kako kaže, srpski član predsjedništva to i zahtjeva. Dva su načina kako to pitanje može da bude riješeno.

"Oni mogu da postanu pripadnici Direkcije i to je jedna od mogućnosti, druga u Zakonu postoji član po kome Direkcija može da traži pomoć drugih policijskih agencija u izvršavanju određenih poslova u ovom slučaju to može da bude, način možemo da riješimo taj problem", rekao je Lukač.

Šta o svemu misli prvi čovjek Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Mirsad Vilić još se ne zna. Kako nam je potvrđeno u njegovom kabinetu, još uvijek je u Dubaiju gdje je otputovao kao član delegacije BiH koja je učestvovala na Generalnoj skupštini Interpola. Na broj predviđen za komunikaciju sa medijima niko se nije javljao.

Ono što je odlazeći ministar bezbjednosi ranije rekao jeste da mu je Vilić već na taj problem ukazao i da ne zna kako će to biti riješeno. Mektić, po svemu sudeći, nije bio upućen da postoji osnov po kome pripadnici Specijalne antiterorističke jedinice mogu i dalje da čuvaju Milorada Dodika. On je rekao da će ga u Sarajevu isključivo štititi Policija Republike Srpske jer samo u njih ima povjeenja.

"U te neke zajedničke jedinice nemam povjerenje. Neće me oni obezbjeđivati. Imaćemo saradnju sa Vladom Republike Srpske, ne treba mi obezbjeđenje na nivou BiH. Zar da prihvatim da me čuva SIPA koja je prije tri mjeseca htjela da me hapsi, zatvara i pretresa moju kuću", kaže Dodik.

Propise koji su neki drugi prije potpisali neka primjenjuju kod sebe, rekao je Dodik i jasno stavio do znanja da će za njegovu bezbjednost biti zadužena Policija Republike Srpske u koju, poručuje, jedino ima povjerenje.