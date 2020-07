Dodik: Zdravstvenim radnicima odati priznanje

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da treba odati priznanje zdravstvenim radnicima koji se mjesecima bore virusa korona.

Dodik je ukazao da je odgovornost na svakom pojedincu da se spriječi širenje zaraze i da nijedan apel neće uroditi plodom ako to ne stigne do svijesti svakog čovjeka.

"Čitavo društvo je krizni štab, političari slušaju šta će reći struka, a odgovornost se može postaviti pred svakoga", rekao je Dodik.

On je naveo da se privođenje ljudi, koji se ne pridržavaju preporučenih mjera, znači da će biti još više izloženi, te da bi to gdje bi se našli bio novi epicentar, a nisu rješenje ni novčane kazne, kada su zbog epidemije svi izloženi manjku posla.

Dodik je za televiziju Pink rekao da je logično bilo očekivati da su se prvo na udaru našle vladine mjere, prije svega zabrana, bez obzira što su bile usmjerene na zaštitu svakog pojedinca.

On je mišljenja da se nepravedno prozivaju članovi kriznog štaba u Srbiji, jer su to ljudi kao i u Republici Srpskoj koji rade svoje posao, a ne primaju naknadu za to.