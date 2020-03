Dodik: Zaraženi virusom korona u Srpskoj pod kontrolom

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik, gostujući u emisiji TV Pink "Hit Tvit", pričao je o aktuelnoj temi virus korona.

On je istakao kako je situaciji u Republici Srpskoj pod kontrolom.

"Mi nismo stručnjaci za to, i samo možemo da slušamo šta oni govore. Veoma je važna pravovremena reakcija kao što smo vidjeli u Srbiji, gdje je predsjednik Vučić organizovao sastanak sa najvažnijim ljudima iz te oblasti. Tako smo mi učinili u Republici Srpskoj. U Srpskoj su registrovana tri slučaja, zaraženih virusom korona. Radi se o ljudima koji su došli iz Italije, što je samo pojačalo priču o tome da u toj zemlji raste broj oboljelih. Dakle, tri slučaja su evidentirana u Srpskoj i oni su pod kontrolom", kazao je Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH.

Kada je riječ o autoputu prema Srbiji kao kapitalnom projektu, Dodik je istakao da je interes Turske da učestvuje u finansiranju izgradnje autoput kroz BiH da skine etiketu da podržava samo jednu stranu u BiH već sve.

Dodik je rekao da su kada je riječ o autoputu koji će spojiti Republiku Srpsku i BiH sa Srbijom potpisani međudržavni sporazumi.

"To je kružni tok koji smo predvidjeli kroz dogovor sa Turskom, od Višegrada do Istočnog Sarajeva to je ono što ide kroz Republiku Srpsku, onda ide kroz Sarajevo do Tuzle i dalje koliko traje Federacija, a ostali dio je od Brčko distrikta do granice sa Srbijom", dodaje Dodik.