Dodik za Sputnjik: Da nije nepristojno, već bih proglasio pobjedu VIDEO

Očekujem da moja koalicija osvoji oko 70 odsto glasova, a moja stranka oko 40 odsto. Vjerujem u veliku pobjedu, i moju i Željke Cvijanović. Da nije nepristojno, već sada bih proglasio pobjedu, ali sačekaćemo do večeras da to uradimo i formalno, kaže Milorad Dodik u ekskluzivnom intervjuu za Sputnjik.

Predsjednik Srpske i kandidat za srpskog člana Predsjedništva BiH Milorad Dodik u ekskluzivnom intervjuu koji je dao za Sputnjik, odmah nakon što je glasao na svom glasačkom mjestu u Laktašima kraj Banjaluke, kaže da je protekla izborna kampanja bila naporna jer je želio da obiđe svako mjesto i da ostvari direktan kontakt sa ljudima.

- Moja obaveza bila je da obiđem što je moguće više mjesta. Za 28 dana imao sam 106 mitinga, dao trideset i nešto intervjua, radio svoj posao predsjednika, imao desetine raznih sastanaka... Bilo je malo umora, ali, svakako, kada radite posao koji vam ide i koji daje dobar rezultat, postoji satisfakcija - kaže Dodik.

Predsjednik Srpske i lider koalicije koja je okupljena oko njegovog Saveza nezavisnih socijaldemokrata zadovoljan je, kako kaže, što i pored povišenog tona nekih izjava i pokušaja podrivanja, nije bilo posebnih ekscesa tokom kampanje i neposredno pred izbore.

- Postojali su razni aktivisti, razne grupe, koji su pokušali da utiču na izbore i da izazovu čak i nemire ili nasilje. Ali sve je prošlo bez toga, tako da mogu da ocijenim da je kampanja bila u okviru zakona i da nije bilo nikakvih posebnih neočekivanih događaja - ocjenjuje Dodik i dodaje da od Opštih izbora u BiH očekuje ono što se dvije godine ranije dogodilo na lokalnim izborima u Srpskoj, kada je koalicija koju predvodi pobijedila u većini opština i gradova Srpske.

Očekuje pobjedu koja će negirati sve priče o Srpskoj kao podijeljenom društvu, nastavlja Dodik i kaže da Srpska nije podijeljeno društvo, u njoj postoji dominantna većina koja ima podršku naroda.

- Očekujem da će moja koalicija dobiti oko 70 odsto glasova, što je dominantna većina i snaga. Za moju partiju očekujem oko 40 odsto i to je nešto što nam daje sigurnost da ćemo pobijediti. Vjerujem u veliku pobjedu, i moju i Željke Cvijanović. Da nije nepristojno, već sada bih proglasio pobjedu, ali sačekaćemo do večeras da to uradimo i formalno - ubijeđen je Dodik.

U zadnjih dvadeset godina Srpska je bila objekt nasilja visokih predstavnika u BiH, koji su kršili međunarodno pravo, Dejtonski sporazum i Ustav BiH, naglašava Dodik. U BiH, prema njegovim riječima, vlada situacija u kojoj Ustav i realnost nisu u saglasju.

- To je nešto što mora da se promijeni, a više od 200 zakona koje je nametnuo visoki predstavnik trebalo bi da se preispitaju i to će biti moj posao kao srpskog člana Predsjedništva - istakao je Dodik.

Dodik želi da Srpsku vrati na mjesto koje joj pripada, uključujući i mjesto dominantnog političkog subjekta u BiH.

- Ako toga ne bude, mi nemamo ni potrebe da budemo u BiH - dodaje Dodik za Sputnjik.