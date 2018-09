Dodik za nedjelju dana u Sočiju sa Putinom 

Sastanak Predsjednika Republike Srpke i Rusije, Milorada Dodika i Vladimira Putina, biće održan u Sočiju naredne sedmice. Potvrdio je predsjednik Dodik, poručujući da je još ranije bilo riječi da se krajem septembra ili početkom oktobra održi sastanak.

Nema ljepšeg povoda, nego da sretnete Putina, rekao je Dodik za Sputnjik, odgovarajući na pitanje šta je povod razgovora. Kaže da će iskoristiti priliku da ojača trgovinsku saradnju Srpke i Rusije i da pozove Ruske investitore. Nastavak je to razgovora sa Ruskim zvaničnicima, nakon jučerašnje posjete ministra vanjskih poslova Sergej Lavrov, za koju predsjednik Srpske kaže da je bila uspješna.

"On je prilikom dolaska u Banjaluku prošao kroz Sarajevo iz formalnih razloga, ali se zna da je glavna meta i glavni cilj bio upravo dolazak u Banjaluku. Želim da mu se zahvalim za političke stavove, koji su izneseni. Oni su veoma jasni, on je potvrdio da mi štitimo Dejtonski sporazum, drugi ga ruše, a nas žele da okrive da rušimo Dejtonski sporazum, iako mi rušimo njihovu namjeru. Zahvalan sam Rusiji za svu vrstu pomoći i mislim da je to samo početak jednog dijaloga, koji će biti nastavljen za sedam dana," rekao je Dodik.

Brojne rekacije stižu na jučerašnje poruke Sergeja Lavrova, među kojima je i ona da Rusija čvrsto stoji iza Dejtonskog sporazuma. Pojedini analitičari iz Sarajeva kažu da rusku retoriku i podršku BiH treba da prate i djela, koja su se, kako kažu, do sada oslanjala samo na jedan dio BiH, iako je juče rečeno da je ekonomska saradnja na svim poljima između dvije zemlje dobra i to zahvaljujuci najviše Rusiji. Kritike na dio protokola u Banjaluci uputili su iz Stranke demokratske akcije. U isto vrijeme, bivši predsjednik Republike Srpske kaže da su jučerašnje poruke samo potvrda prijateljstva.

"Treba da pozdravimo tu činjenicu da gospodin Lavrov i Ruska administracija snažno stoje iza dejtonske pozicije Republike Srpske i da to manifestuju kroz svoje djelovanje u međunarodnim organizacijama, multilatelarnim organizacijama, Savjetu za implementaciju mira, o čemu je govorio gospodin Lavrov," rekao je Dragan Čavić.

Posjetio nas je jedan od najvažnijih svjetskih diplomata, poručuje Dušanka Majkić, poslanika SNSD-a u Bh. Parlamentu. Prva poruka je da Republika Srpska ima značaj za veliku i moćnu Rusiju, kaže Majkićeva. Nakon toga važna je i ona da će se Rusija zalagati za dosljednu primjenu Dejtona, a to znači da Republika Srpska ima onoliko prava koliko proističe iz međunarodnih ugovora. Podsjeća da je do sada bilo mnogo pokušaja da se umanje ta prava, ali sada imamo osjećaj da jedan snažan mehmaizam stoji iza nas, zaključuje Majkićeva.