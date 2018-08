Dodik: Za dva mjeseca pišemo novi, istiniti izvještaj o Srebrenici

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je danas da se za dva mjeseca piše novi, istiniti izvještaj o zločinima u Srebrenici.

"Vlada Republike Srpske bi već na prvoj narednoj sjednici trebalo da odredi rok od 60 dana za formiranje međunarodne komisije za pisanje novog izvještaja o Srebrenici, a odmah će se tražiti i način da obezbijede sredstva za finansiranje najpoznatijih svjetskih eksperta, koji bi učestvovali u pisanju istinitog izvještaja o zločinima u Srebrenici", rekao je Dodik za Tanjug.

Podsjetivši da je Narodna skupština Republike Srpske odbacila izvještaj Komisije o događajima u i oko Srebrenice od 10. do 19. jula 1995. godine, predsjednik Republike je pojasnio da je povod za to "pokušaj 'hladnog' progona još 21 hiljade Srba", koliko ih se našlo nimalo objektivno, na spisku koji je Udruženje "Majke Srebrenice" dostavilo njemačkom državnom tužiocu.

"Bol tih žena svakako treba poštovati", rekao je Dodik, konstatujući da se bol "bijelih marama" odavno favorizuje u BiH, dok bol "crnih, srpskih marama" niko ne uvažava.

On je naveo da je taj period pun stradanja Srba na tom prostoru, ali da nema nijednog u tom izvještaju zato što međunarodni faktor, predvođen bivšim visokim predstavnikom Pedijem Ešdaunom, to nije dozvolio.

Kad je riječ o izvještaju iz 1995. godine, Dodik napominje da je i ranije bilo primjedbi na taj dokument, tako da je spisak Udruženja "Majke Srebrenice" sa 21 hiljadom Srba, koji se optužuju za zločin u Srebrenici, samo povod za povlačenje izvještaja, ali ne i razlog.

Razlog je, naglasio je predsjednik Srpske, neistinitost izvještaja koji je usvojen prije 14 godina.

"Smatrao sam svojom obavezom da to učinim, jer je riječ o još jednom napadu na Republiku Srpsku i 21 hiljadu ljudi. Znači, ne štitimo nikog ko je činio zločine, ali ne možemo dozvoliti da se 21 hiljada ljudi sada provlači kroz proces i da onda dokazuju svoju nevinost", pojasnio je predsjednik Srpske.

On ističe da je taj izvještaj sada ništavan, da su i vlast i opozicija glasali za to da je on neprihvatljiv i da je pun neistina.

"Ono što je uradio parlament jedinstvenom odlukom jeste da se dođe do istine, jer je postojeći izvještaj o Srebrenici sadržavao mnogo netačnih podataka. Niko ne želi da negira činjenice koje su se desile, nego da ih potvrdi, ali u okviru cjelovitog sagledavanja istine o onome što se desilo u Srebrenici", rekao je Dodik.

On je istakao da naložena odluka, koju je trebalo da izvrši federalna Vlada, čiji je zadatak bio da sačini izvještaj o stradanju Srba za vrijeme rata, nikada nije provedena.

"Zato smo se mi odlučili da formiramo komisiju i Vlada Republike Srpske će ovih dana da donese doluku o otpočinjanju procedure kako bi došlo do formranja tog tijela", najavio je predsjednik Republike Srpske.

Na komentare onih koji povlačenje izvještaja dovode u vezu sa prikupljanjem političkih poena pred izbore u BiH, Dodik kaže da sama činjenica da ga je podržala opozicija ne može biti politički trik kako ga je okarakterisala, kako kaže, odlazeća ambasadorka SAD u Sarajevu.

"Nije trik. Povukli smo lažni izvještaj, ali nismo rekli da nećemo napisati novi u kome ćemo zapisati svakoga Bošnjaka koji je stradao i pokušati opisati okolnosti u kojima je stradao i pokušati reći da je tamo, a istina je da je od 3,5 do četiri hiljade sahranjenih na mezaru u Potočarima 50 odsto vojnika i da je to pretvoreno u vojno groblje, a ne groblje civilnih žrtava rata, kako to oni prikazuju", objašnjava Dodik.

On dodaje da postoje dokazi da se kao stradali vodi 59 živih ljudi, te da ima i imena onih koji su stradali 1991, 92, 93. godine...

"Nije problem da kažemo - 'da, oni su stradali od Srba, ali '92. godine, ali ne 11. jula'. Mi hoćemo samo da kažemo istinu", poručio je Dodik.

Na pitanje očekuje li novi pritisak međunarodne zajednice na njega, ili sankcije poput onih SAD, Dodik je upitao - "kakve sankcije".