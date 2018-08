Dodik: Za deset dana tender za izgradnju puta Moštanica - Mrakovica

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik najavio je da će za deset dana biti raspisan tender za izgradnju puta od Moštanice do Mrakovice, čija je vrijednost oko 12 miliona KM.

Dodik je u subotu naveče kod Manastira Moštanica prisustvovao manifestaciji "Veče ojkače" i tradicionalnom narodnom zborovanju uoči Preobraženja Gospodnjeg.

"Ovdje sam da kažem ljudima iz ovog divnog, pitomog kraja i starješini manastira da će, pored izgradnje puta od Moštanice do Mrakovice, ići i tender za modernizaciju puta od Vrbaške do Kozarske Dubice i do Moštanice. Sada su stvoreni uslovi da to učinimo, sada su naši potencijali moćniji da to uradimo", rekao je novinarima Dodik.

On je dodao da je uvjeren da će u narednih četrdesetak dana, koliko traje zakonska procedura, biti izabran izvođač radova.

"Kada tome dodate da smo u završnoj fazi dogovora sa jednom kineskom kompanijom, koja prihvata koncesiju za izgradnju auto-puta Banjaluka-Prijedor-Novi Grad i brze ceste od Prijedora do Donje Gradine, odnosno Kozarske Dubice onda će ovo biti narednih godina veliko infrastrukturno gradilište", objasnio je Dodik.

On je naglasio da to potkozarski kraj zaslužuje, jer ga je bivša država zapostavila bez obzira što je taj slobodarski kraj dao značajan doprinos u svakom pogledu u pobjedi nad fašizmom.

"Sada je vrijeme da to vratimo jer ne smijemo da zaboravimo našu istoriju", poručio je Dodik.