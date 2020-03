Dodik za ATV: Bošnjaci žele da opstruišu našu odluku o vanrednom stanju

Srpski član Predsjedništva BiH, Milorad Dodik, izjavio je za ATV da se danas sastanku Glavnog koordinacionog tima razgovarali o odluci o vanrednom stanju i da je očigledno da Bošnjaci žele da opstruišu takvu odluku.

"Imamo najavu da će se podići vitalni nacionalni interes. Pošto je to rok od 7 dana radnih, to bi značilo da je to onaj tamo ponedjeljak, što bi znatno smanjilo efekte samog uvođenja. Ali mislimo da je to njihova odluka, mislimo da je to nepotrebno i da u tom pogledu ne doprinose da u Srpskoj uvedemo mjere koje bi omogućile da se efektivno suprotstavimo ovoj pandemiji", kaže Dodik.

U Republici Srpskoj proglašeno je vanredno stanje. Odluku o proglašenju donijela je Narodna skupština Republike Srpske.