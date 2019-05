Dodik: Visoki predstavnik može bonska ovlašćenja da okači mačku o rep

Visoki predstavnik u BiH svoja bonska ovlašćenja može da okači mačku o rep- poručio je to predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik, dan nakon što je Valentin Incko zaprijetio da to što ne koristi bonska ovlašćenja danas ne znači da ih neće koristiti sutra.

"Ovaj trenutak danas ne. - A sutra, šta će biti sutra? -Vidjećemo šta će biti sutra, šta će donijeti sutrašnji dan", rekao je Incko.

Vrijeme smjena je prošlo kaže Dodik, ali vrijeme je došlo došlo vrijeme da visoki predstavnik ode, jer, kako kaže, ovdje samo smeta. U BiH je potrebno formirati vlast i raditi na kandidatskom statusu, a to je kaže Dodik nemoguće dok je BiH zemlja pod protektoratom.

“Može da okači mačku o rep svoja bonska ovlašćenja, provociram ga da to uradi, kako će to uraditi, bonska ovlašćenja mogu samo u smislu koncenzusa PIK-a i to je nepravno jer Dejstonski sporazum ne podrazumijeva PIK nema PIK-a, nigdje nema to je jedan sistem ambasadorokratije koji nešto odlučuje, pa ajde da vidim kako ćete?", poručuje Dodik.

Da su bonska ovlašćenja prošlost, vjeruje i premijer Radovan Višković. U BiH kaže napretka nema dok stranci imaju svoje miljenike. Tvrdi da ne propušta to da napomene strancima na svim sastancima jer se međunarodna zajednica mora prema svim narodima ponašati jednako, jer će u suprotnom BiH samo nazadovati.

“Mislim da je prošlo vrijeme bonskih ovlašćenja da ovdje treba da dođe vijeme da izabrani zvaničnici u BiH preuzmu ulogu za posao koji su dobili i da rade posao za koji su izabrani", kaže Višković.

Ista poruka stiže i iz parlamenta Republike Srpske. Nema mjesta bonskim ovlašćenjima, ali ima mjesta da Valentin Incko svoj izvještaj podnese pred poslanicima Narodne skupštine Republike Srpske.

"Smatramo da je to potpuno nedopustivo u BiH da nakon 20 i nešto godina nakon rata kada imao legitimno izabrane organe, smatramo to potpuno neprihvatljivim, na drugij strani ne vidim ništa sporno ako već odlučuje o našim pravima i interesima dođe i podnese svoj izvještaj", ističe Milan Petković, potpredsjednik NSRS.

Incko tvrdi da su četiri članice Savjeta bezbjednosti pominjale bonska ovlašćenja i da se prvi put za deset godina o tome vodila debata. U Republici Srpskoj o tome nije bilo debate. Sve što je Incko prezentovao u svom izvještaju, predstavnici Republike Srpske su i ime instiucija i naroda, u potpunosti odbacili.