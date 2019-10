Dodik: Visok stepen bezbjednosti u Republici Srpskoj

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da je, uprkos brojnim zlonamjernim napisima u nekim medijima i ogromnim pritiscima koji svakodnevno dolaze sa Zapada, stepen bezbjednosti u Republici Srpskoj visok i da građani nemaju razloga za brigu.

"U Srpskoj ne može doći do sukoba, građani treba da žive smireno, ja im garantujem da ovdje nikakvih sukoba neće biti. Može biti podvala, imamo mi terorista u BiH koji mogu nešto da naprave, ali ovdje u Srpskoj niko nikoga neće slati u rat, ovdje neće biti rata, Republika Srpska će se braniti i odbraniti i dodatno ojačati i osamostaliti putem političkog procesa", rekao je Dodik u intervjuu za sutrašnji Alo.

Na konstataciju da Republika Srpska sada ima i Žandarmeriju, Dodik je rekao da Srpska ima "svašta što vi ne znate i ne treba da znate".

On je naglasio da, od momenta kada je prvi put stao na čelo Republike Srpske, nijedan njegov dan nije prošao bez raznoraznih pritisaka, koji nerijetko dolaze sa Zapada.

"I dan-danas je tako, oni nađu neke kvaziintelektualce, kvazinovinare, pijandure po Beogradu, koji pišu svašta o nama, a niko nije došao ovdje da vidi kako se mi borimo, da vide grad koji smo napravili u posljednjih 20 godina, a koji izgleda kao pravi evropski grad, čist, uredan, fin, ljudi su fino obučeni, zadovoljni i, naravno, sa željom da bude bolje", rekao je Dodik.

Kako je dodao, "oni iz ćumeza i kafana u Beogradu pišu razne negativne tekstove, a nema šanse da se u bilo kom mediju u Sarajevu nađe Srbin da piše i podržava Republiku Srpsku, dok u Beogradu možete da nađete medije gdje dođu Bošnjaci novinari koji kleveću Srpsku".

"Beograd pokazuje svoju veličinu u činjenici da može i to da istrpi, a mi u Republici Srpskooj pokazujemo snagu da nam takvi napisi ne mogu ništa, pa ni da nas iznerviraju", rekao je Dodik.

Srpski član Predsjedništva BiH rekao je da je opozicija u Srbiji, dok je bila na vlasti, imala priliku da uradi nešto po pitanju Kosova i Metohije, ali to nije učinila, i ocijenio da je Kosovo bilo izgubljena priča, dok ga predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nije postavio kao najvažnije srpsko pitanje.

"Vidio sam da nisu imali nikakve kuraži. Kada god je trebalo neku važnu odluku tog vremena donijeti, uvijek su govorili "a stranci"... šta stranci? Ako je Vučić išta uradio, a jeste mnogo, učinio je to da Srbija vodi autentičnu srpsku politiku", rekao je Dodik.

On je naglasio da su nekada strane ambasade određivale s kim će se predstavnici Srbije sastati i da li će se sastati, ko će biti predsjednik vlade...

"Sada svi govore da je Kosovo tema. Vučić je na neki način sam sebi napravio problem. On dok nije postavio Kosovo kao najvažnije srpsko pitanje za razgovore, Kosovo je bilo izgubljena priča. Bilo je izgubljeno za svakog Srbina, svi su smatrali da je to gotova priča i da samo još nešto malo treba završiti oko one četiri opštine, a i za to se vjerovalo da će se nekom intervencijom stranaca integrisati u toku noći", rekao je Dodik.

On je dodao da je Vučić, kada je došao na vlast, rekao da niko ne može ponižavati Srbiju i da nije dozvolio da na taj način Srbija izgubi sve.