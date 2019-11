Dodik: Velika opasnost za Srpsku u rukama Šarovića i Borenovića

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je večeras da je u rukama lidera SDS-a i PDP-a Mirka Šarovića i Branislava Borenovića opasna stvar za Republiku Srpsku, navodeći da se čeka da SDA da saglasnost za izmjene Poslovnika o radu Predstavničkog doma parlamenta BiH koje su oni predložili.



"Biće zanimljivo vidjeti da li će SDS i PDP glasati za pomenute stvari. Vidjećemo da li će proći izmjene Poslovnika, pretpostavljam da je to moguće jer su se sve bošnjačke partije okupile oko toga i samo su protiv SNSD i HDZ. Ukoliko SDA uđe u tu vrstu priče, stvara se mogućnost za neku većinu", istakao je Dodik, koji je srpski član Predsjedništva BiH.

On je za ATV rekao da je SNSD delegirao svoje članove za popunu komisija u Predstavničkom domu da bi spriječio promjene Poslovnika sve dok za to ne bude postojao opšti konsenzus političkih predstavnika Republike Srpske.

Prema njegovim riječima, SNSD je to uradio nevoljno slušajući, između ostalog, objašnjenja iz SDS-a i PDP-a, koji su izmjene Poslovnika inicirali pod plaštom navodnog deblokiranja Predstavničkog doma i sredstava za velike projekte koja su na čekanju.

"Iskustvo nas uči da sve što se na nivou BiH jednom etablira, ostane zacementirano. I dalje sam iznenađen ponašanjem SDS-a i PDP-a. NJihova priča se ne svodi samo na funkcionisanje Predstavničkog doma, jer je upitno da li će on funkcionisati i nakon eventualog usvajanja izmjena Poslovnika. Oni pokušavaju da naprave predstavu da brinu za narod i projekte koje su, inače, osporavali u Srpskoj, tvrdeći da vlast navodno ne vodi odgovornu politiku. A sad bi na nivou BiH sve usvojili", kaže Dodik.

Izmjene Poslovnika, podsjetio je Dodik, ranije su predlagali i visoki predstavnik, ali i SDA koja je tražila deblokadu Predstavničkog doma, a krajnji cilj je bio da bude marginalizovana Srpska.

"To je uspješno zaustavljeno, a onda je dogovoreno da to uradi SDS. Ne mislim da je to politika te stranke, već Mirka Šarovića. Bez obzira na to šta pričao, on definitivno vodi SDS ka izdaji srpskih nacionalnih i državnih interesa. Poznat je i po tome što je u Narodnoj skupštini kao ministar na nivou BiH rekao da ga ne zanimaju stavovi parlamenta Srpske. I sada se to vidi", istakao je Dodik.

Prema njegovim riječima, neprihvatljivo je da pojedini poslanici iz Srpske popunjavaju sva mjesta u parlamentarnim komisijama, čime skrnave reprezentativnost Republike.

"Time bi bio stvoren negativan presedan da se na isti način donose odluke bez saglasnosti Srpske. Zato je to opasno. Ovo namjerno rade iako su svjesni negativnih posljedica po Srpsku", rekao je Dodik.

On je napomenuo da je i Narodna skupština Srpske u nedavnim zaključcima poručila da treba spriječiti promjene Poslovnika.

"Kada smo vidjeli da oni to ne žele da povuku, išli smo sa našim prijedlozima za popunu komisija. Naše ponašanje je bilo racionalno jer ako ne možete da dođete do Savjeta ministara, onda ne mora raditi ni Parlamentarna skupština BiH. Šarovića je kao ministra u tehničkom mandatu zanimalo samo da što duže ostane na funkciji iako ta institucija u takvom mandatu ne može predlagati ni zakone. Ispada da bi Predstavnički dom trebalo da radi da bi bila promovisana politika Šarovića ili ko zna koga. To se neće desiti", poručio je Dodik.

On je ocijenio da se iza svega krije subjektivna politika Šarovića i Borenovića.

"Uvjeren sam da SDS ne stoji iza toga. Šarović se i borio da bude lider SDS-a da bi tu stranku uvukao u produženu izdaju sa pozicija na kojima se nalazi na nivou BiH. NJih ne zanima Srpska i ne mogu da razumijem da sa toliko žara guraju stvari koje niko u Republici Srpskoj ne podržava", naglasio je Dodik.

On je dodao da ne razumije lidere SDS-a i PDP-a, koji slavodobitno pokušavaju da proglase svojom pobjedom to što navodno imaju više od 27 glasova poslanika koji će podržati izmjene Poslovnika.

"To je poraz Srpske i jedina logika u vezi s tim jeste da sve što je poraz Republike Srpske u Sarajevu jeste pobjeda SDS-a i PDP-a. To je njihova politika", rekao je Dodik.

Bazični odnosi tri konstitutivna naroda i dva entiteta, objasnio je Dodik, urušeni su time što je spriječeno njihovo legitimno predstavljanje, zbog čega neki od naroda može da iskoristi pravo na samoopredjeljenje.

"Šta god mislili, Šarović i Borenović nisu legitimni. Narodu će biti objašnjeno da je riječ o SDS-ovoj i PDP-ovoj izdaji na štetu Srpske i u korist BiH. Nemoguće je tako raditi i doći u Srpsku i tražiti glasove. To je za njih kontraproduktivno, ali kada su tako odlučili, dobiće politički i svaki drugi odgovor", kaže Dodik.

Govoreći o optimističnim najavama o formiranju vlasti na nivou BiH, Dodik je naveo da BiH nije optimistična priča jer je zakovana svojom neefikasnošću i duboko podijeljena.

"Po nekim objašnjenjima, to je propala zemlja bez suvereniteta u kojoj je prisutan snažan strani intervencionizam. Nema suvereniteta kada imate u zemlji visokog predstavnika i međunarodnu zajednicu. Nekoliko puta sam predlagao neke pozitivne stvari, ali ništa nije prošlo. Sada sam doveden u poziciju da i ono što smatram racionalnim zaustavim jer ovaj sistem BiH nema smisla. Dva konstitutivna naroda su u BiH nezadovoljna", rekao je Dodik.

On je ocijenio da je patološka situacija ako su predstavnici Bošnjaka zadovoljni time da se drugim narodima pravi šteta.

Komentarišući deklaraciju SDA, Dodik je rekao da je nemoguće da bilo koji Srbin u BiH prihvati ukidanje konstitutivnosti srpskog naroda.

"Zato je potrebno da se svi vratimo u Srpsku i jedinstveno u Narodnoj skupštini koncipiramo svoju politiku", istakao je Dodik.

Prema njegovim riječima, stranci su priželjkivali da SDS i PDP ne prihvate da budu jedinstveno koncipirani zaključci na posljednjoj posebnoj sjednici parlamenta Srpske.

"Znao sam da će odbiti bilo šta što im se ponudi. Nije bilo šanse da budu unutra i samo su tražili razloge da ne budu. To je loše", rekao je Dodik.

On je naglasio da je ranije kao opozicionar bio saglasan sa SDS-om o značajnim nacionalnim pitanjima, a da oni sada nisu podržali ni aktivnosti koje se odnose na rehabilitaciju njihovih članova koje je kažnjavala međunarodna zajednica.

"Mislim da to više nisu SDS-ovi ljudi. Većina njih je vidjela katastrofalnu politiku te stranke i pobjegla. Riječ je o odnosu Srpske prema ljudima koji su nepravedno bili kažnjeni i trpjeli posljedice. Ne možemo im vratiti godine života, ali možemo da im povežemo penziono i invalidsko osiguranje i damo još neke druge mogućnosti, te im kažemo da nisu zaboravljeni", istakao je Dodik.