Dodik: Uz pomoć Srpske organizuje se život uspješne zajednice

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je večeras da stanovništvo Drvara, povratničkog i grada stradalnika, polako, svojim naporima i uz pomoć Srpske, organizuje život uspješne lokalne zajednice.

"Mi pokušavamo da obezbijedimo što je moguće više projekata kako bi se ovdje sredio život i mnogo smo zajednički učinili, počevši od toga da ovdašnje stanovništvo ima lakšu zdravstvenu zaštitu u Srpskoj", rekao je Dodik.

On je naglasio da je u Drvaru potrebno otvoriti dosta radnih mjesta, ali da za to nije dovoljna samo pomoć Republike Srpske, već da su za to potrebi investitori.

Dodik je istakao i da Srpska pruža pomoć u rješavanju komunalnih problema ove opštine, zahvalivši Srbiji što je omogućila novčanu pomoć za Drvar koja je, sa onim što Srpska čini, poboljšala kapacitete lokalne zajednice.

Predsjednik Republike Srpske, koji u Drvaru prisustvuje Sedmom saboru krajiške srpske pjesme, čiji je pokrovitelj, naglasio je da je ta manifestacija već postala tradicija i da je to jedan od načina da se ljudi okupe i dođu u svoj zavičaj.

"Kraj je avgusta, svi koji ovdje ne žive vraćaju se svojim kućama, ali ne propuštaju priliku da budu dio ove večeri", dodao je Dodik.

Načelnik opštine Drvar Goran Broćeta rekao je da je već sedmi put Sabor organizovan uz podršku predsjednika Srpske, koji je i generalni pokrovitelj ove manifestacije, te da je na sastanku sa rukovodstvom opštine predsjednik Republike Srpske informisan o svemu što se tiče projekata na području ove opštine.

"Vjerujem, kao i do sada, da pomoć Srpske neće izostati ni u narednom periodu", naglasio je Broćeta.

Prema njegovim riječima, jedan od glavnih projekata koji se radi uz pomoć Republike Srpske jeste izgradnja centralnog spomen-obilježja poginulim borcima Republike Srpske, za šta je tender otvoren, a za šta je Drvar bio uskraćen pune 23 godine.

Dodiku će na Saboru biti uručena plaketa počasnog građanina Drvara.

Sastanku u opštini Drvar prisustvovao je i poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Nikola Špirić.