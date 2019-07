Dodik: Uvijek kada dođem u Trebinje pozitivno se iznenadim

Uvijek kada dođem u Trebinje pozitivno se iznenadim, ovaj grad ide naprijed i ne smije da stane, rekao je predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik, nakon sastanka sa čelnicima najjužnijeg grada.

Zato će svi budući projekti imati punu podršku, obećao je Dodik i najavio rekonstrukciju trebinjske Bolnice.

"Trebinje obnavlja svoju industriju, Trebinje podiže kvalitet turističkih usluga i naravno sa tavkvim opredjeljenjem Trebinje ne može da stane ono mora da ide dalje i mi smo o tome danas razgovarali o projektima koji mogu da prave razliku u odnosu na regionalne turističke centre. U idućoj godini ćemo ući u rekostrukciju gradske Bolnice ovdje u Trebinju", kaže Dodik.

Za sve je zaslužna aktuelna vlast koja je puna energije i kojoj je dobrobit Trebinja na prvom mjestu, kaže Dodik. Gradonačelnik odgovara da je počastvovan današnjom posjetom i vjeruje da podrška institucija neće izostati za naredne planove.

MIRKO ĆURIĆ, GRADONAČELNIK TREBINJA "Veliku podršku imamo Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Srpske, danas smo dogovorili da to neće da izostane ni u narednom preiodu. Isto tako koliko bude sredstava, a biće ih kao srpski član Predsjedništva BiH da se pomogne grad Trebinje podrška neće izostati", Mirko Čurić, gradonačelnik Trebinja.

Veliki plus za Trebinje je i to što je sjedište Elektroprivrede Republike Srpske u ovom gradu jer je to preduzeće zamajac razvoja istakao je Dodik. Srpski član Predsjedništva posjetu Trebinju iskoristio je da se sastane sa vladikama Dimirtijem i Grigorijem.